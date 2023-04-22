快訊

想家了？英媒爆哈利為出席父王加冕典禮 試圖狂call查理三世

徐巧芯初選獲勝 資深藍委籲徐主動做1事：否則恐「怎麼上去怎麼下來」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明起3天這幾區留意零星雨 下周鋒面來襲降溫又轉濕

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天至下周二白天僅北部及東半部地區有零星飄雨，下周二晚間起另一波鋒面來襲，北部、東半部及中南部山區降雨機率提高。本報資料照
明天至下周二白天僅北部及東半部地區有零星飄雨，下周二晚間起另一波鋒面來襲，北部、東半部及中南部山區降雨機率提高。本報資料照

中央氣象局表示，明天至下周二白天僅北部及東半部地區有零星飄雨，其他地區有望見到陽光，下周二晚間起另一波鋒面來襲，北部、東半部及中南部山區降雨機率提高，北部地區溫度預計降至20度，但只會影響至下周三，周四至周六又會轉乾，溫度可望再回升。

氣象預報員葉致均表示，明天到下周二白天天氣類似，北部及東半部地區有零星降雨，中南部地區多雲可見陽光，午後山區要留意局部短暫雨，溫度方面，明天北部地區約25至26度，下周一、周二白天可達28、29度，中南部地區則皆為28至31度。

葉致均指出，周二晚間起鋒面通過、東北季風影響，北部、東半部及中南部山區降雨機率提高，但雨勢預計不會像上一波這麼猛烈，北部地區溫度約會降至20度，中南部地區影響不大。周四起水氣減少，僅剩東半部地區及北部山區有局部降雨，其他地區為午後山區降雨，北部地區溫度預計回升至25、26度，好天氣將會維持到周六，後續仍可能有鋒面影響。

東北季風 約會

延伸閱讀

台南山區假日改裝車呼嘯噪音民怨 警聯合稽查21輛違規

陸北方今起三天大範圍雨雪 山西陝西局地「冷到破紀錄」

上午8時20分台東規模3.6地震 最大震度3級

梅雨鋒恐延後？ 賈新興指還有春雨「午後降雨範圍廣」

相關新聞

珊瑚颱風減弱中 專家：將在遠海上消散 對台灣無影響

珊瑚颱風減弱中，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，受到風切（高空西北風）影響，珊瑚颱風對流雲團已經跟旋轉中...

想擺脫貧窮的宿命？研究證實：盡可能多和有錢人交朋友

如果想要擺脫貧窮，研究發現，交有錢的朋友可能是一個關鍵的方式。

陸祭農產禁令我未在WTO有所作為？ 農委會：無法接受

國民黨立委王鴻薇表示，中國大陸近幾年多次暫停台灣產漁品輸入，過去農委會主委陳吉仲數次說將狀告世界貿易組織（WTO），提告...

明起3天這幾區留意零星雨 下周鋒面來襲降溫又轉濕

中央氣象局表示，明天至下周二白天僅北部及東半部地區有零星飄雨，其他地區有望見到陽光，下周二晚間起另一波鋒面來襲，北部、東...

阿管處春季茶會茶香療癒 今明2日愛情大草原登場

阿里山管理處打造「阿里山四季茶旅」，春季茶會今明2日在嘉義縣番路鄉觸口牛埔仔愛情大草原登場，場上有石棹、隙頂等12個社區...

日本街頭藝術家癌後重生走遍世界 受邀花蓮揮毫結緣

來自日本的藝術家曾山尚幸，以自創的「Soyamax體」走遍世界，以書法藝術與各地民眾結緣，3年前舉家搬來定居，今天受邀到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦