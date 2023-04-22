明起3天這幾區留意零星雨 下周鋒面來襲降溫又轉濕

中央氣象局表示，明天至下周二白天僅北部及東半部地區有零星飄雨，其他地區有望見到陽光，下周二晚間起另一波鋒面來襲，北部、東半部及中南部山區降雨機率提高，北部地區溫度預計降至20度，但只會影響至下周三，周四至周六又會轉乾，溫度可望再回升。

氣象預報員葉致均表示，明天到下周二白天天氣類似，北部及東半部地區有零星降雨，中南部地區多雲可見陽光，午後山區要留意局部短暫雨，溫度方面，明天北部地區約25至26度，下周一、周二白天可達28、29度，中南部地區則皆為28至31度。

葉致均指出，周二晚間起鋒面通過、東北季風影響，北部、東半部及中南部山區降雨機率提高，但雨勢預計不會像上一波這麼猛烈，北部地區溫度約會降至20度，中南部地區影響不大。周四起水氣減少，僅剩東半部地區及北部山區有局部降雨，其他地區為午後山區降雨，北部地區溫度預計回升至25、26度，好天氣將會維持到周六，後續仍可能有鋒面影響。