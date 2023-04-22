阿管處春季茶會茶香療癒 今明2日愛情大草原登場

阿里山管理處打造「阿里山四季茶旅」，春季茶會今明2日在嘉義縣番路鄉觸口牛埔仔愛情大草原登場，場上有石棹、隙頂等12個社區茶席，以不同風格的茶旅文學主題，將大阿里山茶區的地方特色移至平地，讓民眾更親近山區茶文化及創意。

邁入第6年的阿里山四季茶旅春季茶會，今年選在番路鄉觸口牛埔仔愛情大草原登場，茶會邀集縣內共12個社區協會等單位設攤，也加入與茶相關的吃喝玩樂市集，其中，結合茶及瑜珈的元素體驗成焦點。

今年春季茶會是以文學茶席做為布置。石棹社區，用唐代詩人杜牧創作的詩《山行》體現石棹山林、白雲、茶園、人家自然美與情感美的景象，舊門板與竹子呈現石棹古厝意象，製茶橄模來呈現石棹高山、雲霧及琉璃光的意象。

隙頂社區茶席，以文學詩詞融入隙頂蘭花、景觀步道為發想，布置傳統製茶器具裝飾為主，蘭花為輔，展示社區風土民情照，藉由空間展現社區的山與靜、茶與香、花與美，品茗茶文化饗宴。

茶旅創意市集中，以創意茶飲仙記茗茶X仙來搖搖及甜茶小姐miss.sucréthé深獲民眾喜愛；甜茶小姐表示，她們是阿里山青年回鄉，利用茶香結合西點，製成手工茶餅乾、香檸紅玉瑪德蓮等，希望透過茶香的甜點，能帶給更多人療癒的新滋味。