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阿管處春季茶會茶香療癒 今明2日愛情大草原登場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山四季茶旅的春季茶會內，茶旅創意市集的「甜茶小姐miss.sucréthé」獲民眾喜愛。圖／阿里山管理處提供
阿里山四季茶旅的春季茶會內，茶旅創意市集的「甜茶小姐miss.sucréthé」獲民眾喜愛。圖／阿里山管理處提供

阿里山管理處打造「阿里山四季茶旅」，春季茶會今明2日在嘉義縣番路鄉觸口牛埔仔愛情大草原登場，場上有石棹、隙頂等12個社區茶席，以不同風格的茶旅文學主題，將大阿里山茶區的地方特色移至平地，讓民眾更親近山區茶文化及創意。

邁入第6年的阿里山四季茶旅春季茶會，今年選在番路鄉觸口牛埔仔愛情大草原登場，茶會邀集縣內共12個社區協會等單位設攤，也加入與茶相關的吃喝玩樂市集，其中，結合茶及瑜珈的元素體驗成焦點。

今年春季茶會是以文學茶席做為布置。石棹社區，用唐代詩人杜牧創作的詩《山行》體現石棹山林、白雲、茶園、人家自然美與情感美的景象，舊門板與竹子呈現石棹古厝意象，製茶橄模來呈現石棹高山、雲霧及琉璃光的意象。

隙頂社區茶席，以文學詩詞融入隙頂蘭花、景觀步道為發想，布置傳統製茶器具裝飾為主，蘭花為輔，展示社區風土民情照，藉由空間展現社區的山與靜、茶與香、花與美，品茗茶文化饗宴。

茶旅創意市集中，以創意茶飲仙記茗茶X仙來搖搖及甜茶小姐miss.sucréthé深獲民眾喜愛；甜茶小姐表示，她們是阿里山青年回鄉，利用茶香結合西點，製成手工茶餅乾、香檸紅玉瑪德蓮等，希望透過茶香的甜點，能帶給更多人療癒的新滋味。

阿管處長洪維新表示，大阿里山地區有世界級知名的茶、也有國際級的旅遊品牌，希望透過四季茶旅的品牌形象加持，將茶與觀光相互輝映，除讓茶產業進行多元化的發展，也進一步讓遊客來到阿里山，有更好的遊憩體驗。

今年阿里山四季茶旅的春季茶會，邀集縣內共12個社區以文學茶席主題，融入布置在地社區人文特色。圖／阿里山管理處提供
今年阿里山四季茶旅的春季茶會，邀集縣內共12個社區以文學茶席主題，融入布置在地社區人文特色。圖／阿里山管理處提供
阿里山四季茶旅的春季茶會內，茶旅創意市集的創意茶飲「仙記茗茶X仙來搖搖」，獲民眾喜愛。圖／阿里山管理處提供
阿里山四季茶旅的春季茶會內，茶旅創意市集的創意茶飲「仙記茗茶X仙來搖搖」，獲民眾喜愛。圖／阿里山管理處提供
邁入第6年的阿里山四季茶旅春季茶會，今明2日登場，其中，結合茶及瑜珈的元素體驗成焦點。圖／阿里山管理處提供
邁入第6年的阿里山四季茶旅春季茶會，今明2日登場，其中，結合茶及瑜珈的元素體驗成焦點。圖／阿里山管理處提供
今年阿里山四季茶旅的春季茶會，邀集縣內共12個社區以文學茶席主題，融入布置在地社區人文特色。圖／阿里山管理處提供
今年阿里山四季茶旅的春季茶會，邀集縣內共12個社區以文學茶席主題，融入布置在地社區人文特色。圖／阿里山管理處提供
阿里山管理處打造「阿里山四季茶旅」，今明2日在嘉縣番路鄉觸口牛埔仔愛情大草原登場。圖／阿里山管理處提供
阿里山管理處打造「阿里山四季茶旅」，今明2日在嘉縣番路鄉觸口牛埔仔愛情大草原登場。圖／阿里山管理處提供

阿里山 創意市集 愛情

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