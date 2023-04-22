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世界地球日53周年 退休師、有機園長呼籲：用良心投資地球

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今天上午，太極門台中道館在東勢有機橘園「振東柑園」分享「幸福生活的酸甜平衡點」活動，園區記錄到山羌、穿山甲、白鼻心、鼬獾、食蟹獴等動物出沒，令人振奮。圖／太極門台中道館提供
今天上午，太極門台中道館在東勢有機橘園「振東柑園」分享「幸福生活的酸甜平衡點」活動，園區記錄到山羌、穿山甲、白鼻心、鼬獾、食蟹獴等動物出沒，令人振奮。圖／太極門台中道館提供

今天為世界地球日53周年，太極門台中道館在東勢有機橘園「振東柑園」分享「幸福生活的酸甜平衡點」活動，講述有機種植友善環境後，大自然的反饋。園區也分享，友善的生態平衡，園區記錄到山羌穿山甲、白鼻心、鼬獾、食蟹獴等動物出沒，令人振奮。

地球日總部宣布2023年度主題為「投資我們的星球」。市議員吳振嘉、伊雲谷數位科技董事長林啟雄、中華電信獨立董事陳嘉鐘等人都是座上賓，呼籲用良心投資我們的地球。

新社高中退休老師陳亭君分享，退休後為了陪伴年長公婆，與丈夫趙令熙回到東勢接手柑園經營，夫妻倆決定為了自己，也為了後代子孫，經營一個健康安全的有機園區。有機園區回饋他們的不是豐碩的收入，而是一個生態健康的園區，一個可以讓人安心居住的家園。

振東柑園第三代接棒人趙子維指出，原來在台中市擔任3C店長，因體恤祖父及父母的辛苦，毅然決然回鄉幫長輩負擔粗重的勞力活，採有機農法後，一個生態平衡的園區回饋給他豐富的物種。

趙分享，園區架設的攝影機曾記錄到山羌、穿山甲、白鼻心、鼬獾、食蟹獴等多種野生哺乳類動物，物種豐富。他覺得可以讓小孩生活在自然環境裡，認識各種生物昆蟲，讓他對這片土地更有情感連結。

吳振嘉表示，地球是生命之母，維護生態平衡，讓地球永續發展，是每個人愛自己的表現，有機農法是友善環境的農法，他鼓勵消費大眾多支持有機農產品。

林啟雄認為，SDGs是地球永續發展重要方案，也是他經營公司的理念，公司響應綠色和平組織 RE10x10 減碳目標，簽署「RE10x10 氣候宣言」，為全球能源轉型盡一份心力。

今天上午，太極門台中道館在東勢有機橘園「振東柑園」分享「幸福生活的酸甜平衡點」活動，園區記錄到山羌、穿山甲、白鼻心、鼬獾、食蟹獴等動物出沒，令人振奮。圖／太極門台中道館提供
今天上午，太極門台中道館在東勢有機橘園「振東柑園」分享「幸福生活的酸甜平衡點」活動，園區記錄到山羌、穿山甲、白鼻心、鼬獾、食蟹獴等動物出沒，令人振奮。圖／太極門台中道館提供
今天上午，太極門台中道館在東勢有機橘園「振東柑園」分享「幸福生活的酸甜平衡點」活動，園區記錄到山羌、穿山甲、白鼻心、鼬獾、食蟹獴等動物出沒，令人振奮。圖／太極門台中道館提供
今天上午，太極門台中道館在東勢有機橘園「振東柑園」分享「幸福生活的酸甜平衡點」活動，園區記錄到山羌、穿山甲、白鼻心、鼬獾、食蟹獴等動物出沒，令人振奮。圖／太極門台中道館提供

穿山甲 山羌 父母

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