台癌等13病團為癌友請命 盼設立癌症新藥多元支持基金

台灣癌症基金會、中華民國乳癌病友協會、台灣年輕病友協會、厚生基金會等13個癌症相關團體，以及醫藥界專家代表，日前由立委劉建國率領下共同拜會副總統賴清德，懇請支持設立台灣癌症新藥多元支持基金（Taiwan multi-support Cancer Drugs Fund，簡稱 TmCDF），減輕癌症家庭負擔，同時遞交聯合請願書。

賴清德分享擔任立委期間推動「癌症防治法」，以及實際參與國家公共衛生醫療政策擬訂的經驗，因此對衛生醫療領域深有感觸。爲打造「健康台灣」首要任務是提升國人健康；其次是結合本土生技與ICT產業優勢，發展精準醫療；健保方面也應全面檢討傳統化療的給付效益。

針對癌症藥品基金，賴清德深表支持，指出政策規劃重點應在基金成立後的運作機制，經參考他國制度，依台灣社會自身特性進行調整；同時應提升醫療科技評估量能，透過分析真實世界證據以確認新藥的實際療效。

首位提案成立癌症新藥基金的立委劉建國說，癌症對國人健康危害日漸加劇，健保制度已難及時回應病友需求。癌症家庭為了求藥需要四處籌錢、賣家產，彷彿回到健保前「有錢判生、沒錢判死」的社會。期盼藉由副總統賴清德在醫界、政界經歷，一同催生「台灣癌症新藥多元支持基金」。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，癌症新藥獲得健保給付所需日數逐年惡化，病友等待癌症新藥納入健保平均為787天，即便獲得健保給付，給付範圍也僅涵蓋30.4%的癌症病友，超過七成五癌症家庭面臨自費新藥的艱難選擇，形成醫療階級化。顯然建立創新體制已是必然趨勢。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳則提三大訴求，包括呼籲政府在健保體制外成立基金，提升癌症新藥可近性；成立TmCDF是病友活下去的機會，不可剝奪；而衛福部應盡速完成「癌症防治法第十六條」修訂，保障癌友醫療權益；同時也呼籲政府評估由醫院成立「基因檢測門診」可行性。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿也提出三大請願，包括期盼衛福部履行承諾，盡速完成英國癌症藥品基金制度實地考察；提升醫療科技評估量能與位階；以及檢討如化療等低效益傳統治療方法的給付效益，並懇請賴清德支持TmCDF基金的成立。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良說，台灣具備良好醫療技術與環境，然而給付政策卻跟不上國際，確實應適時檢討現行制度。以連續12年高居國人癌症死因之首的肺癌為例，強化肺癌治療亦是降低台灣整體癌症死亡率的指標，然國內對肺癌的診療卻難跟上國際治療指引，感謝健保對癌友的照顧，但也期待有好的政策讓癌症治療與日、韓等國同步。

台灣藥學會理事長康照洲認為，國家藥品政策已到了改革地步，政府應定期舉辦全國藥品政策會議，即時檢討藥品政策；同時台灣應設立國家級醫療科技評估 (HTA) 專責單位，完善藥物經濟學與社會經濟影響評估，才能有效對接大健康的國家政策需求。台大藥學專業學院長沈麗娟也認為，國家應儘速成立行政法人或專責智庫，以進行完整的醫療科技評估（HTA）報告，接軌真實世界證據（RWE）的蒐集與分析，才有能力支援未來的國家醫療保障體系。