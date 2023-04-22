5歲童持續嘔吐意識不清 腦膜炎別當腸胃炎

一名5歲女童連續多日發燒、嘔吐、昏昏欲睡，爸媽原以為是腸胃炎，女童卻開始語無倫次，緊急送醫確診腦膜炎。醫師提醒，當孩童出現持續頭痛、意識不清、反覆嘔吐等症狀，應立刻就醫。

萬芳醫院小兒急診科醫師黃斯煒今天透過新聞稿說明，腦膜炎是指細菌或是病毒跑到腦部及脊髓周圍形成發炎感染，常見症狀如頭痛、噁心、神智昏迷等，是兒童嚴重的感染症，也是相對容易發生卻不易診斷的疾病，如不即時治療，恐留下神經性腦部後遺症。

由於腦膜炎初期症狀容易與一般感冒混淆，黃斯煒提醒家長注意3個警訊，包括孩童持續劇烈頭痛，無法靠藥物緩解，且燒退後仍持續劇烈疼痛；是否意識不清、無法正常對話、遲鈍且無精打采，頻頻昏睡；沒有腹痛、腹瀉等腸胃性問題，卻嘔吐不止。

他舉例，一名5歲女童連續多日發燒、嘔吐、昏昏欲睡，爸媽原以為是腸胃炎，直到女童逐漸意識不清、語無倫次，爸媽嚇得將她送急診，經過腰椎穿刺檢查，確診腦膜炎。

黃斯煒提醒，腦膜炎是傳染性疾病，經由空氣或病人的鼻喉分泌物、糞口途徑傳播，治癒後要小心預防再次感染，尤其現在口罩全面解禁，更是口沫傳染盛行的時期。

他建議維持勤洗手、進入公共場所時戴口罩的良好衛生習慣，不熬夜、定期施打疫苗，如肺炎鏈球菌疫苗、B型流行性腦脊髓膜炎疫苗等，都可以視情況與醫師討論是否施打。