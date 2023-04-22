端午機票手刀準備！台金航線第一波 24日上午9時開放訂位
今年的端午節有4天連假，為應鄉親返鄉過節需求，交通部民用航空局宣布台金管制航線將於4月24日上午9時起開放訂位；金門縣政府今天表示，本次台金航線運能，共提供434架次、4萬2596個座位數，縣府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，視需求適時增班。
金門縣府提醒鄉親旅客，此次端午連假，於尖峰時段6月21日至6月23日台灣出發往金門方向，以及6月24日至6月26日金門出發往台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，俾使有限空運資源獲得更有效利用。
提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。
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