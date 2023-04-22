陸祭農產禁令我未在WTO有所作為？ 農委會：無法接受

國民黨立委王鴻薇表示，中國大陸近幾年多次暫停台灣產漁品輸入，過去農委會主委陳吉仲數次說將狀告世界貿易組織（WTO），提告一次不行就提告兩次；但行政院經貿談判辦公室網站上公告，我國以原告身分向WTO提出控訴案件中，並無農委會案件，認為欺騙國人。

農委會表示，對於外界扭曲政府未在WTO有所作為，農委會無法接受，並特別嚴正澄清。

農委會說，針對中國大陸自2021年3月起陸續以不符合國際慣例與科學原則的理由，暫停我國鳳梨、釋迦等多項農漁產品進口，以及中國大陸在2019年11月提出要求各國輸中食品企業必須註冊的相關規定草案，政府在透過兩岸管道未能獲得中方善意回應後，已依照WTO相關程序提出貿易關切。

農委會表示，分別在2021年11月至今年3月共5度在「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫」（SPS）委員會會議，以及2020年2月至今年3月共10度在「技術性貿易障礙」（TBT）委員會會議提出特定貿易關切，要求中方與我國進行技術性諮商，並請中國大陸遵守SPS及TBT協定、符合科學原則與透明化規定、提供足夠資訊，以及改正相關措施，卻始終沒有獲得正面回應。

農委會說，依照WTO相關規範，會員間若有貿易糾紛，一般多先尋求雙邊管道解決，若有需要，再於相關委員會提出特定貿易關切；如仍未能獲得解決，再考慮是否訴諸爭端解決機制仲裁。

農委會表示，針對中國大陸不符合國際慣例與科學原則的措施，政府已多次透過雙邊管道及在WTO相關委員會提出特定貿易關切，要求中方改正，未來也將視中方回應，採取必要措施，請外界勿再惡意曲解政府維護農漁民權益的決心與作為。