想擺脫貧窮的宿命？研究證實：盡可能多和有錢人交朋友

如果想要擺脫貧窮，研究發現，交有錢的朋友可能是一個關鍵的方式。

曾幾何時，你我都知道貧窮的各種無奈，那種因為經濟重擔、家庭壓力，以及為了工作不得不五斗米折腰的委屈，幾乎對生活並不富裕的人來說，就是每天要面對、掙扎的日常。

俗話說，有錢能使鬼推磨，人人都想要富有、想要變得有錢，但在物價不斷飆升、人民薪水幾乎停滯的狀態下，那些沒辦法用錢滾錢來投資獲利的上班族，也許真的只能認份地過日子。

然而，哈佛大學（Harvard）最新的研究發現，如果你想要富有，最好又快速的方式，是盡量和有錢人做朋友。

和有錢人做朋友，也許比較能變得有錢

圖／經濟聯繫，指的是低收入族群與高收入族群之間的聯繫。 示意圖／ingimage

哈佛大學經濟學家拉傑切蒂（Raj Chetty），近期發表了兩項新的研究，他指出，如果你想賺更多的錢，試著交比你有錢的朋友是值得的，一旦與他們成為朋友，將是取決你可動用資產多寡的重要因素。

拉傑切蒂和他的研究團隊，透過系統調查了Facebook上約7220萬名25到44歲之間的用戶，並依此歸納了三類「社交資本」，分別為經濟聯繫、社會凝聚力與公民參與。

所謂的經濟聯繫，指的是低收入族群與高收入族群之間的聯繫；而社會凝聚力衡量的是某人的朋友圈中是否有小圈子，以及在這個人際網路中，有沒有共同的朋友；最終指標的公民參與，是分析某人是否參與公民、社福團體等組織，研究是否信任他們。

研究人員發現，在這三種衡量社會資本的方法中，唯一真正能提升經濟流動的主要管道，就是和高收入族群建立經濟聯繫，只要能和社經地位較高的人建立友誼，就能獲得更多的幫助，也許是投資、可能是人脈引介，這些機會都比認識對方之前來得還多。

降低社會貧富差距，可以從孩提時代的友誼建立

圖／孩子的成長環境將會影響未來的收入。 示意圖／ingimage

調查還證實，如果低收入戶的兒童，在高收入戶兒童的家庭社區中長大，那這些孩子長大後的收入平均，會增加至少20％。

然而，除非是本來自幼就認識的好友開始飛黃騰達，實際上想要在出社會後認識知心的有錢人好友，基本上是個不太可能的事。

現實的社會狀況是，低收入戶者的財富增長，不斷被通貨膨脹和物價上漲給擠壓，而高收入戶者靠著強大的資本獲利，他們擁有大筆資金、股票、房產可以運用，進而導致貧富差距愈來愈大——這也是有錢人愈有錢、而窮人卻難以翻身的原因。

加上有錢人家庭的孩子，能有更多的錢、資金，透過父母的栽培送到外國唸書、受教育，學成歸回後頂著高學歷光環到高薪外商上班、或是直接繼承家業，他們沒有找不到工作或擔心薪水太低的煩惱。

年幼時的友情單純，也不會有交友偏見

圖／研究發現，若能徹底改變結構，也許能遏止貧富差距不再加大。 示意圖／ingimage

拉傑切蒂強調，如果想要改變國家的經濟發展、遏止貧富差距不再加大，這項研究某種程度上來說是個能影響未來的契機，像是改變房屋政策、改變學區的範圍設定，以及讓所有孩子有公平教育的機會，也許就能讓孩子在還沒有被世俗污染的環境裡，先沒有目的性的認識不同的朋友。

「我認為完整整合某些學校、學區，絕對是個改善經濟發展的方式之一，我也知道本質上，有錢人很難跟貧窮的人做朋友，因為大部分的友情，都是地緣關係而產生的。」

不過，當人們的年紀愈大，像是在大專院校裡，有時候高收入家庭和低收入家庭的學生，壁壘會更加明顯，因為至少有25％的大學學生，平均背著3萬575美元的學生債務，「即便在大學裡，社經地位較高的人也較難跟社經地位低的人交朋友，這是就是所謂的『交友偏見』。」

圖／交友偏見有時候是整個大環境的因素。 示意圖／ingimage

然而，這種交友偏見有時候是整個大環境的因素，而非個人的偏好，專家說，人們互動的地方，很大程度上決定了他們在最終交友旅途上遇到的朋友，「好比說，像是在宗教機構，如教會裡形成的友誼，就很可能可以跨越收入上的階級障礙。」

拉傑切蒂建議，一個可能的方式，是平均地將不同學生分到各個班級，甚至改變建築空間的運用，讓不同背景的孩子在同個餐廳用餐，也許從這種根本上的交友機會改變，能改變一些貧窮家庭未來的發展。

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）