今年已10家客運申請調整票價 公路客運擬先調核定上限

受油價、原物料及人事等營運成本增加影響，多家客運業陸續調整票價因應。根據交通部公路總局統計，今年起已收到10家業者申請縮小票價優惠，但不少公路客運票價已接近核定上限，中華民國公共汽車客運公會全聯會近期已提出檢討18項成本方案，公路總局表示，4月18日已核定提送交通部，建議採票差補貼方式由政府吸收。

今年起已有台北客運、桃園客運、三重客運、統聯客運、和欣客運、基隆客運、光華巴士陸續調整票價，國光客運今也表示預計7月1日起採2階段調漲。公路總局表示，今年已收到10家業者申請縮小票價優惠方案，部分仍在審核中，客運公會近期也提出公路客運檢討18項成本方案，目前已提送交通部核定。

據了解，客運公會此次提出漲幅約為9%。公路總局表示，公路客運18項成本檢討已建議採取「採準運價補貼」，比照2019年票價差額由政府吸收，但後續要採取哪種方式仍要由交通部決議。另外，通勤月票預計7月上路，若搭配實施也可減少對民眾影響。

公路總局表示，全台公路客運路線共392條路線、國道客運152條路線，其中國道客運也有部分路段行駛平面道路，但即便公路客運18項成本檢討方案通過，仍要視業者意願調整票價。中興集團旗下的淡水、指南、基隆客運指出，受各項營運成本上漲影響，目前也有在研議調整方案，但仍在與公總溝通中，也持續配合政府政策措施。