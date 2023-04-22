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中捷通車4月25日滿2周年 當天比YA刷卡免費搭捷運

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民眾與「捷伴同行 愛久久」裝置比YA打卡拍照，並完成活動貼文任務，就能參加抽獎。圖／中捷公司提供
民眾與「捷伴同行 愛久久」裝置比YA打卡拍照，並完成活動貼文任務，就能參加抽獎。圖／中捷公司提供

台中捷運將於4月25日通車滿2周年，當天除了比YA，持電子票證刷卡可免費搭乘捷運外，中捷公司同步舉辦「綠色生活地圖集章送好禮」、「捷伴同行 愛久久打卡抽」活動，民眾只要完成任務，有機會抽華信航空國內來回機票等大獎。

中捷公司表示，為慶祝通車2周年，4月25日至5月31日，中捷與多家業者合作推出「綠色生活地圖集章送好禮」活動，民眾至各車站詢問處，出示中捷APP可索取綠色生活地圖集章卡，持集章卡至秀泰生活文心店、WORLD GYM、築間餐飲、大鼎餐飲事業群等店家消費將享優惠，完成集章任務還能參加抽獎，獎項包括華信航空國內來回機票、餐券、除菌循環扇等好禮。

中捷公司也在市政府站及高鐵台中站設置裝置藝術「捷伴同行 愛久久」，4月25日除了比YA刷卡免費搭乘捷運外，民眾4月25日至5月31日與「愛久久」裝置一起比YA打卡拍照，完成活動貼文任務，就能抽apple AirPods MAX耳機、中捷限量環保帆布袋等好禮。

中捷公司指出，位在市政府站的無肉生活概念店「Yihoyoho未來你好」，4月25日當天雙手比YA同慶享優惠；下午5時至6時在文心崇德站、市政府站、水安宮站、豐樂公園站，屋馬燒肉也舉辦拍照打卡送肉盤快閃活動，歡迎民眾踴躍前往；另外，4月29日在舊社站親子體適能和街舞免費體驗課程，須事先報名，讓民眾在捷運站享受運動樂趣。

中捷累積運量已突破1700萬人次，即將邁向2000萬人次里程碑。中捷公司表示，捷運已成為市民生活的一部分，未來將持續提升服務，豐富捷運新生活。

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