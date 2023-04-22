國光客運擬7月起分階段調漲 首波十多條路線漲10%內

隨著油價、原物料及人事等營運成本增加，客運業陸續調整票價因應。國光客運今表示，今年預計有2波調整，第1波約有十多條中長途路線，漲幅在10%以內，配合1200通勤月票方案，預計上路時程為7月1日；第2波以短途通勤路線為主，漲幅約1至2元，時程則未定。

今年起已有台北客運、桃園客運、三重客運、統聯客運、和欣客運、基隆客運等客運陸續調整票價。國光客運表示，該公司目前也在研議票價調整，第一階段預計7月1日針對10多條中長途路線，漲幅不超過10%；第二階段針對短途通勤路線，因不少短途路線已接近核定上限，預計調幅不大，約1至2元，但第二階段的路線及時程仍未定。

國光客運指出，長途客運已經多年沒有調整票價，若搭配通勤月票時程方案，對消費者影響不大，相關方案先前已提報公路總局，因票價計算細節，近日將再重新提報。

公路總局表示，中華民國公共汽車客運公會全聯會近期已提出一般公路客運18項成本檢討方案，通過公路總局審議，4月17日提報交通部，目前建議朝票價差額補貼的「準運價」方式，既能幫助業者，也能避免影響消費者，若確定朝此方案，也就不用送運研所審議委員會核定，大幅縮短上路時程。