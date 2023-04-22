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422世界地球日 蔡英文已2年未見環團 張子敬這樣說

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
行政院長陳建仁（左三）、環保署長張子敬（右三）、氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀（右一）等人上午出席環保署氣候變遷署籌備處揭牌。記者曾吉松／攝影
行政院長陳建仁（左三）、環保署長張子敬（右三）、氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀（右一）等人上午出席環保署氣候變遷署籌備處揭牌。記者曾吉松／攝影

今天是422世界地球日，每年環團會在「全國NGOs環境會議」討論後，向總統提出建言，但蔡英文總統已兩年以疫情嚴峻、另有要公為由，沒有與環團見面；環保署長張子敬表示，他並不了解總統的行程，就他而言，他不排斥與環團見面溝通環保議題，他敞開大門。

今天是世界地球日，環保署舉行氣候變遷屬籌備處揭牌典禮，張子敬被媒體問及，蔡總統已經兩年未見環團的看法，他做以上表示。

環團過去19年來，都在世界地球日舉辦「全國NGOs環境會議」，而每年總統都會用各種形式與環保團體見面，聽取建言，但因為疫情影響，以及總統另有要公，兩年未見環團。

張子敬說，他與總統不能相提並論，因為總統見環團，他的層次怎麼可以去比，所以總統的行程，他沒有辦法置評；以他來說，他並不排斥見環團與環團談，很多在立法，或者溝通的過程，其實也都有機會接觸環團；只是說，沒有安排一個很正式的場合，把環團集合起來一起談的形式。

張子敬表示，溝通都是好的事情，因為大家都是為了相同的目標，為了環境更好，所以他個人沒這樣的問題、是敞開大門。

環團日前在「全國NGOs環境會議」中表示，今年要向總統建言提案創歷史新高，達56案（2019年20案、2020年28案、2021年51案），認為有許多迫切需要解決的環境議題，要與總統溝通，並提出四大訴求包括終止土地掠奪、慎推能源轉型、制定合理水價；以及管控清廢棄物，希望政府聽見環團聲音。

蔡總統今天的行程在雲林，上午出席「韋能能源雲林新興電廠開幕啟動典禮」，下午視察「虎尾馬光有機集團栽培區」。

張子敬 世界地球日 疫情

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