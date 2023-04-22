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碳費究竟每公噸收多少錢？ 張子敬：2024上半年對外公布

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
行政院長陳建仁（左三）、環保署長張子敬（右三）、氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀（右一）等人上午出席環保署氣候變遷署籌備處揭牌。記者曾吉松／攝影
行政院長陳建仁（左三）、環保署長張子敬（右三）、氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀（右一）等人上午出席環保署氣候變遷署籌備處揭牌。記者曾吉松／攝影

環保署將在2024年開徵碳費，但碳費怎麼收、收多少錢還沒有定論，環團認為，碳費起徵價應為每公噸500元；環保署長張子敬表示，預計明年上半年討論收費標準，下半年開始徵收，與歐盟2026年開始徵收碳邊境稅接軌，他說，收碳費是要促進減量，並非簡單說多少錢，否則會很容易被廠商轉嫁到產品價格去，並未實質減碳。

今天是世界地球日，環保署舉行氣候變遷屬籌備處揭牌典禮，環境部暨所屬三級機關（構）組織法草案希望立法院本會期通過，由於「氣候變遷因應法」今年2月15日總統公布施行後業務急遽成長，因此，先成立氣候變遷署籌備處，補足急迫業務所需人力，同時接軌氣候變遷署籌備工作。

外界關心未來碳費如何徵收？張子敬說，2月15日法令才公告，所以現在開始做相關的法規規畫，有關碳費徵收機制，包括可能設計累計費率，或者是自主減碳計畫等配套，再一起拿出來，不是只有單純收多少錢。

張子敬表示，環保署在下半年會把相關的規畫拿出來，跟大家討論，因為在法的設計裡面，有費率審議會，所以制度討論完，有關費率到底徵收多少，會在費率委員會委員會，預計在明年上半年，做費率討論，費率討論後，希望從下半年開始來徵收。

他表示，這也是配合歐盟的碳邊境調整機制、碳邊境稅2026要開始徵收，所以，如果環保署在2024可以把相關的制度建立，就可以有時間，可以跟對方做相關外貿協商，對於我國的產品到歐盟，那到底我國碳費收費制度，到歐盟怎麼去做相關採認跟抵減，會利用這個時間完成。

至於環團喊出碳費由300元漲到500元，環保署的態度為何？張子敬表示，收碳費的設計是經濟手段，不是財政工具，不是為了要收多少錢，所以，希望收碳費能真正產生促進減碳作用，所以才要設計是否有累進費率，或者是否自主減量計畫，如何讓碳費徵收能反映價錢，但又能達到碳排放源願意減量，這是設計主要用意，不僅只是喊多少錢；若單只去講收多少錢，同一產業很容易轉嫁到價格裡，對產業減碳不會有太大作用。

環保署 張子敬

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