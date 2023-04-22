消費爭議5大類榜首邀來談 北市法務局要業者提具體改善

北市法務局首度就去年度消費爭議前5大類，分別邀集各類榜首業者到市府，檢討說明發生消費爭議成因，並提出解決及減少案件數的具體改善方案。消保官楊麗萍呼籲，各榜首業者在相關產業類型多已有一定市占規模，應積極就消費爭議進行數據分析及流程改善，善盡企業責任。

消費爭議類型第1名為「網路電視購物類」，榜首業者是「蝦皮電商」。楊麗萍表示，業者聲稱商品瑕疵及債務不履行為申訴最大宗主因，餘為商品不如預期、物流問題、系統問題等，目前已建立「線上爭議處理流程」，鼓勵消費者善用「安心退」機制，由平台協助審核退貨、退款。

「運輸類」榜首為「Foodpanda」，以加收平台費為大宗，其次是未收到餐點卻被扣款、無法取消訂單、訂閱會員取消訂閱爭議、優惠券無法使用等。楊麗萍指出，Foodpanda已建立SOP，於接獲消費者反映時，將先自行檢視有無違反流程及服務條款，若外送粗問題，將提供優惠券或退款。

「藝文展演類」榜首為「斯邦奈有限公司」，針對去年S2O潑水節爭議，楊麗萍要求業者說明最新處理進度，並要求未來辦理類似活動，遇有演出人員異動情形時，應依照「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定辦理，積極妥適處理相關消費爭議。

「線上遊戲類」榜首為「暴雪」，申訴案逾95%是請求解鎖遊戲帳號，業者承諾北市府，經凍結處分的遊戲帳號均有遊戲歷程資料可供佐證玩家違規行為事實，對封鎖帳號願提供充足證據，另就消費者反映伺服器塞車問題，已陸續加開伺服器進行連線品質改善。

「旅遊類」榜首為「KLOOK」，楊麗萍說，因疫情解封，全線產品銷售增加導致客訴量上升，市府要求該業者針對解約爭議、「先享後付」介面揭露、客服品質、系統問題進行檢討。針對消費者抱怨無法有效溝通，業者承諾會重啟電話客服。