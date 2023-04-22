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40多歲女打AZ疫苗雙腳痠痛、腳底麻 獲救濟金20萬元

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
新冠肺炎疫情平緩，未來新冠疫苗接種，將為每年接種一次次世代疫苗。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
新冠肺炎疫情平緩，未來新冠疫苗接種，將為每年接種一次次世代疫苗。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

最新新冠疫苗受害救濟出爐。衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布第199次會議紀錄，此次審議共134案，當中14案獲救濟，包括AZ疫苗6案、莫德納疫苗3案、高端疫苗2案及卡介苗3案，其中施打新冠肺炎疫苗案件年齡介於20至70多歲，金額介於2.5萬至20萬元。40多歲台中李姓女子，接種AZ疫苗41日後，出現雙腳痠痛、腳底麻等情形，無法確認與接種AZ疫苗相關，依規定核予救濟金20萬元。

指揮中心發言人羅一鈞表示，該名40多歲女性（編號：6216）經審議，因本身有糖尿病合併視網膜病變、高血壓及末期腎病接受腹膜透析等疾病史，接種疫苗後41日因斷續雙腳痠痛、腳底麻等情形就醫，經診斷為格林巴利症候群、下肢深部靜脈血栓。其下肢血栓部分與置放雙腔導管及其潛在血栓風險因子有關，其格林巴利症候群症狀無法確定與接種AZ疫苗之關聯性，依規定核予救濟金20萬元。

70多歲王姓台中市民（編號：5522）經審議，接種疫苗後出現下肢麻木與無力等情形而就醫，經診斷為視神經脊髓炎。其症狀無法確定與接種莫德納疫苗關聯性，依規定核予救濟金13萬元。

60多歲黃姓台中市民（編號：5427）經審議，接種疫苗2週後自述出現四肢無力、麻木等情形就醫，就醫後經診斷為格林巴利症候群，而個案本身有多發性神經病變、腰椎椎間盤突出併神經壓迫等多重疾病史，且接種疫苗前的神經傳導檢查皆無異常，症狀表現無法確定與接種莫德納相關，依規定核予救濟金13萬元。

30多歲宜姓彰化縣民（編號：5277）經審議，接種疫苗後30日因全身無力、四肢麻木與疼痛等情形就醫，經診斷為格林巴利症候群，其症狀無法確定與接種高端疫苗之關聯性，依規定核予救濟金8萬元。

30多歲胡姓新竹市民（編號：4023）經審議，接種疫苗後7日因腹部與下背無知覺、 雙腳麻痺等症狀陸續就醫，影像學檢查結果顯示胸椎脊髓炎。個案症狀無法確定與接種高端疫苗之關聯性，依規定核予救濟金4萬元。

AZ疫苗 高端疫苗 莫德納疫苗 羅一鈞

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