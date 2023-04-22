再生醫療雙法草案黨團協商未達共識 下周再行討論

攸關國人再生醫療的「再生醫量法」、「再生醫療製劑條例」草案，昨於立法院社會服務及衛生環境委員會進行黨團協商，而其中「再生醫療法」第9條，衛福部提出在修正動議，當再生製劑要使用病人身上，須檢列人體試驗委員會核准證明、計畫同意書、病人同意書等提出申請核可才能使用，但應與原條文不同，各委員仍未達成共識，委員會將於下周再舉行會議進行討論。

「再生醫量法」第9條，原條文為醫療機構執行再生技術，治療危及生命或嚴重失能疾病，且國內尚無適當藥品或醫療器材，考量治療特殊病人緊急需求或施行人體試驗已有累積，可不用依「再生醫療製劑條例」規定，申請藥品需有許可證或有附款許可，即可用在病人。

衛福部醫事司長劉越萍說，再修正動議為，當再生製劑要使用病人身上，須檢列人體試驗委員會核准證明、計畫同意書、病人同意書等提出申請核可才能使用，這部分是單一個案申請，通案部分已於其他條紋規範，不過，部分委員認為此條文規範不清須再做討論，因此仍保留。

另「再生醫療法」第三條與「再生醫療製劑」第三條，就製劑定義的文字敘述，是否納入「不包含異種細胞來源的細胞」等字樣需再做修正，保留與其他條文再次協商。

至於第五條關於再生醫療審議會職責，立委林為洲、邱議瑩都認為，再生醫療審議會應是諮詢單位不是決策單位，而是由食藥署、醫事司負責進行最後決策，最重要是病人安全。

食藥署長吳秀梅說，再生製劑附款許可為針對危及生命或嚴重失能者，製劑須完成臨床試驗第二期，審查時由廠商申請後，會確認申請資格及資料是否完整，技術性審查為食藥署及藥品查驗中心，並透過再生醫學諮議小組審查，認為再生製劑有機會成功，而至再生醫療審議會討論療效、收費、救濟措施等，最後由食藥署發證。醫事司長劉越萍說，審議會有審議功能，而使用審議名稱。

立法院社會服務及衛生環境委員會召委吳玉琴說，對於審議會名稱，現場委員都支持有再生醫學諮議小組、再生醫療審議會雙重把關，因此，第五條依行政院再修正條文通過。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，再生雙法黨團協商昨日結束，再生製劑屬於「藥事法」藥品，是委員和政府一致共識，符合國際趨勢，也符合專業分工的原則，更能捍衛民眾健康安全，我們大力肯定與感謝，而再生醫療包括細胞、血液、基因涉及病人安全，立法過程須謹慎。

黃金舜說，有關再生醫療法第9條，衛福部參考各方意見，把再生技術限縮在「危及生命或嚴重失能，且國內尚無適當之藥品或醫療器材」的情形，而必須附有相關文件，比起先前版本，規範更為周全謹慎，尤其再生醫療費用昂貴，每項治療費用恐高達數百萬元以上，較能保障民眾權益，藥師公會認為這是正確的方向。