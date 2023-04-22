這天入夜鋒面報到 下周三由北至南變天北部不排除雷雨

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天受東北季風影響，台灣附近為東北風環境，不過季風強度偏弱，整體周圍的風速也都比較弱。由於仍有華南水氣通過，因此除了迎風面地區的北部及東半部為陰沉天氣，有些零星地形降雨以外，中南部雖有陽光露臉，但則有局部多雲或陰的現象，亦有些短暫陣雨，不過今天降雨的影響都不大也不久。

明後兩天隨著北方高壓更為減弱，台灣的東北風也會持續減弱漸轉偏東風環境，林孝儒說，氣溫逐日回升，但華南仍有些水氣東移，因此北部及東部雲量仍較多，不過雲間逐漸還是有陽光露臉機會。

他說，但受地形及風向轉變的影響，降雨區域會慢慢由北東部的範圍較縮限至東半部。而中南部再略轉好為多雲或局部晴的天氣，不過就要留意午後山區有熱對流發展機會，帶來短暫陣雨，前往山區活動記得攜帶雨具。

林孝儒說，下周二白天開始，預期北方再度有道鋒面逐漸靠近，各地氣溫較為悶熱，午後山區也有短暫陣雨機會。到了晚間至入夜鋒面將逐漸移入北部，下周三上半天鋒面由北至南通過，因此各地將會由北至南轉陰，並陸續有些短暫陣雨，期間北部不排除有些短暫雷雨機會，伴隨較大雨勢發生。

不過，他說，由於鋒面通過時間算快，下周三白天開始鋒面就逐漸遠離，轉為鋒後東北季風影響，亦會伴隨些乾空氣移入，因此各地降雨也會從北至南的迅速減緩停止，而北台灣則有一波氣溫轉涼情況。且很快的下周四至下周五東北季風就會減弱，氣溫回暖有感，各地天氣上相對也比較穩定，有陽光露臉，類似的天氣將可望一路延續至下周末。