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梅雨鋒恐延後？ 賈新興指還有春雨「午後降雨範圍廣」
日前一波春雨造成中部多起災情，但南部降雨不如預期，未能緩解旱象，民眾期待再有雨水為水庫解渴。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，4月30日至5月1日環境水氣偏多，午後降雨範圍廣。
他說，明天北部山區及中南部山區午後有局部短暫陣雨，下周一至下周二北部及中南部山區午後有局部短暫陣雨。下周三清晨受微弱鋒面通過影響，台中以北有局部短暫雨，午後中南部有局部短暫陣雨。
賈新興表示，下周四至下周六午後北部及中南部山區有零星短暫陣雨，30日至5月1日環境水氣偏多， 各地午後有局部短暫陣雨。仍請民眾節約用水。展期資料顯示，5月底前環境不利梅雨鋒面的建立。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
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