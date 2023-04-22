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蘋菓西打有沉澱物 收回2、3月產品 這兩種包裝可退費
大西洋飲料公司（大飲）知名飲料「蘋菓西」平鎮廠生產線成品出現不明沉澱物，桃園市衛生局和衛福部食藥署、消保官昨天進廠稽查確認有問題，封存4萬瓶瓶蘋菓西打。
大洋昨晚也在官網聲明公司生產的蘋菓西打PET1250ml、PET2000ml商品，為顧及消費者權益，即日起至2023年5月21消費者可憑2023年4月23日前的發票，或商品向原購買通路辦理退貨退費，也可透過0800241548以及（02）29820061由專人辦理退貨退費，同時2023年2月1日至3月31日生產的商品已全數下架回收。另外，2023年3月3日生產的PET600ml經檢驗安全無虞，蘋菓西打600ml、330ml、250ml商品安全無疑慮，媒體報導的部份有疑慮商品已自主性收回。
桃園市衛生局昨天表示，平鎮廠抽查結果發現成品倉庫和留樣區的蘋菓西打飲料，現場抽檢結果確實有不明沉澱物，立刻封存14瓶不同容量採樣瓶裝飲料，和4萬1237瓶成品，共計82.3公噸。查核有疑慮產品為同一產線生產，已經勒令該產線全線停止作業至產線安全為止。
聯合稽查也查核廠內生產裝置環境及相關製程，發現多項缺失，例如管線生鏽斑駁、天花板發黴滴水等多項不符合規定，因此勒令業者限期改善，如屆期未能改善完竣，將依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定及依同法第44條裁罰6萬至2億元罰鍰。
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