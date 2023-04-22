台中國際旅展開跑 觀旅業缺工現場設徵才攤位

國境解封，旅遊人潮大爆發，「台中國際旅展」即日起至4月24日在台中世貿中心盛大展出，今年共規劃約200個展位，邀集129家業者共襄盛舉，各大旅行業者紛推超級優惠方案搶客。不過受疫情影響缺工，旅展現場也首次設置徵才攤位。

台中世貿中心總經理陳弘岳表示，過去3年受疫情影響，許多觀旅業裁撤人力，因為人力不足，今年展位數約減少3成，為了補充人力，交通部觀光局在旅展首次設置徵才攤位，提供上百個職缺，盼為疫後旅遊觀光業注入新血。

台北市政府進駐設置「台北館」，以「Let’s 購台北」為主題，推出半價走讀之旅、超值泡湯券等優惠，還有「環騎台北X台北小旅行X走靜貓空」各種旅遊路線。台北市府觀光傳播局長陳淑慧表示，台中到台北交通距離搭車最快只要50分鐘，歡迎民眾到台北旅遊。

搶攻疫後旅遊商機，星級飯店及旅遊業者也推出破盤優惠，從東部赴展的花蓮美侖大飯店住宿券最低2.5折起；星享道酒店推出最殺79折餐券優惠，平日午餐只有680元起。