快訊

黑幫少年化！愛找未成年 灌輸「刑責輕、關完變大尾」

【即時短評】柯文哲赴美面試實問虛答 點到為止能交代？

不意外！2024大選前檢察長新人事關鍵字：台南

未來2周天氣變化快速 氣象局：先偶雨偏涼後漸熱

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
氣象局說，未來兩周鋒面活躍於北邊，偶影響台灣，第一周偶雨偏涼。第二周起轉偏南風，逐漸回暖。因春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，隨時留意最新氣象資訊。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
氣象局說，未來兩周鋒面活躍於北邊，偶影響台灣，第一周偶雨偏涼。第二周起轉偏南風，逐漸回暖。因春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，隨時留意最新氣象資訊。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」發布月長期天氣展望（4月22日至5月5日），氣象局說，未來兩周鋒面活躍於北邊，偶影響台灣，第一周偶雨偏涼。第二周起轉偏南風，逐漸回暖。因春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，隨時留意最新氣象資訊。

根據氣象局發布的未來1個月長期天氣展望，氣象局預測未來兩周天氣變化快速，第一周主要受鋒面及東北季風影響，降雨以迎風面的東半部、北部及各地山區為主，中南部平地於鋒面影響期間亦有局部短暫雨，其他時間各地為多雲到晴。第二周起氣溫有回升趨勢。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣象局 雨量

延伸閱讀

今天水氣多中南部短暫陣雨 下周鋒面到再變天

周末溫度回升僅2天！下波鋒面挾雨來襲時間點曝

為什麼南部的雨沒有很多？氣象局粉專：半路殺出程咬金

大甲媽今晚起駕 氣象局報馬仔提供即時氣象

相關新聞

移工逃跑 雇主遞補等待期變短

立法院昨天三讀通過就業服務法修正案，遇移工行蹤不明，雇主對產業移工遞補等待期縮短為三個月，家庭看護則縮為一個月，讓全台灣...

解決移工失聯「修法治標不治本」

「移工失聯」每分鐘都是煎熬。一名五十多歲的阿梅（化名），聘請移工合力照顧中風爸爸、失智媽媽，既可保有工作，也能有自己生活...

蘋菓西打又見沉澱物 封存4萬瓶

上市公司大西洋飲料公司（大飲）產品「蘋菓西打」繼二○一八、二○一九年出現不明沉澱物，當時業者緊急回收多達百萬瓶，不料日前...

公費疫苗採購 高端得標70萬劑惹議

衛福部疾管署採購公費流感疫苗，今年首度採最有利標、複數決標等方式，昨公布結果由四家廠商得標，包含國光、賽諾菲、台灣東洋及...

健康你我他／三度做假牙 享受咖啡配堅果

正值「髮蒼視茫、唇寒齒搖」之齡，眼見聚餐時滿桌的美味佳肴，對我而言可謂「齒頰絲毫不留香」。

台達生態特展 千株珊瑚移潮境

台達電子文教基金會、國立海洋科技博物館與亞洲大學共同策畫的「地球．脈動中—生態與藝術特展」，昨在基隆海科館開幕，其中有珊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦