未來2周天氣變化快速 氣象局：先偶雨偏涼後漸熱
中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」發布月長期天氣展望（4月22日至5月5日），氣象局說，未來兩周鋒面活躍於北邊，偶影響台灣，第一周偶雨偏涼。第二周起轉偏南風，逐漸回暖。因春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，隨時留意最新氣象資訊。
根據氣象局發布的未來1個月長期天氣展望，氣象局預測未來兩周天氣變化快速，第一周主要受鋒面及東北季風影響，降雨以迎風面的東半部、北部及各地山區為主，中南部平地於鋒面影響期間亦有局部短暫雨，其他時間各地為多雲到晴。第二周起氣溫有回升趨勢。
第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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