今天水氣多中南部短暫陣雨 下周鋒面到再變天

中央氣象局說，今天水氣仍多，中南部、東部、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖亦有零星短暫陣雨；氣溫整體而言和昨天類似，預測高溫方面，北部及東半部24至26度，中南部可達29度左右；低溫在北部及宜花約19、20度，其他地區21至23度。

今年第1號颱風珊瑚，中心位置在關島東南東方1200公里海面上（鵝鑾鼻東南東方3910公里海面上），以每小時8轉13公里速度，向西北西進行，預估強度會逐漸減弱，對台灣天氣沒有影響。

氣象局說，明天、下周一為微弱東北風至東風，華南地區依然有水氣斷續往東移出，北部及東半部地區有零星雨，中南部地區為多雲午後有局部短暫陣雨。

下周二鋒面晚起通過及東北季風增強，下周三受東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼；迎風面北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周四、下周五東北季風逐漸減弱，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

29日北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；30日至5月1日另一鋒面通過，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。