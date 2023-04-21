移工失聯遞補期間縮短 專家籲配合長照政策更好

立法院今天三讀通過就業服務法部分條文，未來遇移工行蹤不明，家庭看護遞補等待期縮為1個月。居服盟理事長林金立說，樂見修法，但若能更縮短與現行長照政策配合會更好。

為避免移工逃逸後雇主申請遞補曠日費時，立法院會三讀修正通過就業服務法部分條文，明定若移工逃逸不可歸責於雇主，雇主對產業移工遞補等待期由6個月縮短為3個月、家庭看護由3個月縮短為1個月。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立晚間告訴中央社記者，這次修法就是相關團體近年持續倡議方向，因為移工突然不見，很難只歸咎於雇主，且雇用外籍移工的家庭通常為重度需求者，除非家人能支援或使用住宿型機構，短時間內很難立刻找到其他替代方案，家屬往往手忙腳亂。

林金立直言，行政程序若許可，「當然希望等待期更短」，同時也盼替代型服務能更無縫接軌；就經驗法則，移工何時比較可能會「離開」有跡可循，通常是剛來到台灣或工作期限將屆滿。

林金立強調，在現行替代服務方面，目前可選擇使用長照2.0的機構喘息，最多3個星期，但因重度失能者的需求很高，等待期若能縮短如25天，儘可能減少產生斷層的時間會更好。