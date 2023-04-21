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立委開公聽會盼交通零死亡 交部承諾今年從2方面著手

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
時代力量立法院黨團今天也召開「交通零死亡願景 Vision Zero」公聽會。記者周湘芸／攝影
時代力量立法院黨團今天也召開「交通零死亡願景 Vision Zero」公聽會。記者周湘芸／攝影

我國去年交通事故死亡人數逾3千人，也被外媒評論為行人地獄。時代力量立法院黨團今天召開「交通零死亡願景 Vision Zero」公聽會，邀集各民間團體與各部會以「人本交通」為原則進行檢討改進。交通部政務次長陳彥伯表示，今年將以校園周邊及路口改善為首要目標，相關部會成立視導小組，3個月內到各縣市督導提出的改善計畫。

立委邱顯智以隔熱紙規範為例，他指出，各國早在超過20年前就制定車窗隔熱紙的透光率規範，台灣卻長期用「目測法」當標準，交通部曾答應全面納管隔熱紙，後來急轉彎，僅規範計程車的隔熱紙透光率。一張紙就像照妖鏡，看出交通部的雙重標準，也是台灣道安改革的現況。

立委陳椒華指出，現行交通國考內容缺乏最關鍵的「道路幾何設計」畫圖題，要求考試院與教育部，從交通職系公務人員的考選到大專院校的交通人才培育，都應通盤檢討是否符合實務、與時俱進，讓「真正懂交通的人」管理交通。

立委王婉諭認為，台灣交通亂象部分可歸咎於「事權不統一」，交通部放任各縣市「因地制宜」，人行道歸營建署管、交通指揮歸警政署，隔熱紙、駕照歸監理站管，部會缺乏橫向整合，人民根本不清楚要找哪個機關反映道路規劃缺失，盼能整合交通事權，解決管理破碎化的困境。

陳彥伯表示，交通環境改善確實還努力得不夠，去年死傷數字不但沒有減少還增加，今年校園周邊及路口改善是首要著手目標，運研所將制定設計原則供地方參考，相關部會也成立視導小組，3個月內到各縣市督導提出的改善計畫。

交通部 陳彥伯 行人地獄

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