民眾提檢討人行環境破7千人附議 交部著手檢討修正草案

我國去年交通死亡達3千多人，民眾在公共政策網路參與平台提案「加強保護行人，建立真正人本交通環境」，附議高達7千多人。交通部今回應，近期已檢討「公路路線設計規範」人行道相關條文後提出修正草案，修正重點包括公路與市區共用路段應以相同標準留設人行道、人行道淨寬與市區道路設計標準一致等，最快3個月至半年內頒布。

為提升台灣人行環境，民眾於公共政策網路參與平台提案，認為不分都市郊區、中央或地方等任何道路，都應有行人安全通行環境；恢復定期審驗駕照制度，並加強不停讓行人駕照審驗制度；恢復《交通管理處罰條例》民眾得舉發有關侵犯行人的交通違規，此提案累計高達7752人附議。

交通部路政司指出，在交通工程規範檢討部分，今年已召開兩次「公路人行道設計相關技術標準檢討精進會議」，檢討「公路路線設計規範」人行道相關條文後提出修正草案，包括公路與市區共用路段應依據「市區道路及附屬工程設計標準」留設人行道；人行道淨寬與市區道路設計標準一致；其他區域公路應評估人行或其動線延續需求設置人行道。

路政司表示，「公路路線設計規範」部分條文修正草案將再邀集專家學者召開複審作業，完成審定後頒布實施，若複審順利約需3個月至半年時間，最快今年第三季前頒布。另就道路交通標誌標線號誌設置規則部分，已請運輸研究所辦理設置規則檢討會，完成研議後就共識條文辦理修法作業。

路政司也說，在強化駕照管理部分，目前汽車駕駛執照已實施實際道路駕駛訓練及考驗；機車部分，今年4月起試辦取得駕照後上路前「機車道路安駕訓練」，將作為後續推動機車實際道路駕駛訓練及考驗政策參考。另外，立法院已三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，涵蓋多項強化停讓保護行人規定，及增加民眾可檢舉保護行人通行違規項目，將儘速完成施行準備作業，報請行政院核定施行日期。