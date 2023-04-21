「久咳會喘臉蒼白」誤認長新冠 他就醫竟發現急性血癌

50歲男性久咳、走路喘、臉色蒼白、身體虛弱，一直以為是「長新冠」後遺症，久了就會好轉，直到診所醫師驚覺有異，抽血檢驗發現血球數值異常，轉至醫學中心，確診竟是「急性骨髓性白血病（簡稱AML）」。中華民國血液病學會秘書長侯信安表示，過去兩、三年間偶見類似個案，但長新冠不會讓患者臉色蒼白，民眾若有上述症狀應提高警覺，及早就醫。

侯信安指出，急性骨髓性白血病是成人常見血癌，發作快、病情嚴重。台灣每年約新增850至900名病例，男多於女，半數在60歲以上。台大公共衛生學院曾針對17種癌症進行「存活分析」與「健康醫療費用」研究，白血病是生命損失最多的癌症，達17.5年；且根據健保資料庫分析高齡患者中位生存期僅3個月，20年來沒有改善，高疾病負擔與高死亡率，是台灣重大挑戰。

侯信安說明，患者出現無法成熟分化的骨髓芽細胞遍布血液及骨髓中，取代正常血球，也因紅血球不夠導致臉色蒼白、氣喘如牛。正常白血球不足易感染發燒。異常血球大量增生在骨髓，造成骨髓膨脹、疼痛。血小板不足使得凝血功能變差，導致異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或不明原因多處瘀青；女性則會出現經血量突然大增，或經期拉長。

侯信安解釋，急性骨髓性白血病的成因多是患者出現基因突變或染色體異常，少數是曾接觸大量輻射、暴露化學治療或化學溶劑或燃料物質等而導致。

此外，「慢性骨髓性白血病（簡稱CML）患者若未接受治療，或未規律用藥、回診追蹤，導致病情惡化、甚至產生抗藥性，也可能轉為急性骨髓性白血病。因此呼籲CML患者務必規律用藥、定期回診追蹤，若能達到深度緩解治療目標，不但可避免惡化，也可以爭取停藥機會。

●急性骨髓性白血病有四大症狀： •臉色蒼白疲倦 •不明原因發燒 •未碰撞卻有瘀青出血 •骨骼疼痛

上述症狀因為不具特異性，易被忽略。有患者反覆發燒、疲倦，以為感冒未癒。也有患者突發牙齦持續出血，以為罹患牙周病。

侯信安表示，上述病人可透過血液檢查發現血球異常，並進一步經由骨髓檢查確診。因病情惡化快速，若延遲治療，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症。因此及早診斷，把握治療黃金期，可降低疾病對身體的衝擊。

●台大研究發現：急性骨髓性白血病（簡稱AML）治療面對雙重阻礙

過去醫師透過急性骨髓性白血病病患的細胞型態學與染色體或基因變化，為患者進行風險分類、研擬治療計畫，評估如何搭配化療、標靶治療、血液幹細胞移植，以獲得最佳療效。隨著基因檢測進步，以及醫界對疾病與基因更加瞭解，此病已進入精準治療時代。

世界衛生組織、國際共識分類與歐洲白血病研究網（ELN）去年針對急性骨髓性白血病提出最新疾病分類共識，幫助評估不同患者的風險，以落實個人化精準治療，讓患者在最適當時間點接受最適合的治療，或進行血液幹細胞移植，有效增加病人存活率、延長存活期。此新分類指引也將影響臨床試驗的收案條件與各國的給付標準。

台大醫院依據國際最新分類指引，對院內急性骨髓性白血病以及血癌前期的骨髓化生不良症候群患者進行研究，發現約二至三成患者被重新分類，並依據基因變異、風險高低，調整最適合的治療方式，達到更好的預後。然而，這些患者無法使用到新指引所建議的治療，主要是台灣面臨藥物可近性的雙重阻礙：

第一重阻礙：國外新興標靶選項多，但台灣患者卻面無藥可用的困境。

近年有多款創新標靶藥物成功突破治療瓶頸，幫助有基因變異，或無法接受高強度化療的年長者或年輕有共病患者達到良好治療效果。美國過去五年來已核准十種創新標靶藥，台灣僅核准四種，導致國內患者儘管依據新的分類指引需積極治療，卻面臨無最佳藥物可用的困境。

第二重阻礙：健保給付條件嚴格

台灣目前僅兩款標靶藥獲健保給付，包括BCL-2抑制劑與FLT-3抑制劑。前者不需基因檢測，可幫助年長者以及年輕但是有共病的患者，將存活期從3個月延長到12個月。後者搭配化療，可以幫助三成具FLT3基因變異的高風險病患，消滅過多的異常血球細胞並恢復正常血球細胞數量。然而健保給付條件嚴格或使用療程短，使得治療成效受到限制。

此外，有一半的病人會復發，導致治療困難，加上傳統化療效果有限，期盼第二線標靶藥物也能獲得給付。以往急性骨髓性白血病患者在接受化學治療達到深度反應後，缺乏有效的治療來維持病況避免復發。國內今年一月引進了一款新的口服去甲基化藥物，可以延長患者的無復發存活期，也期待未來盡快納入健保。侯信安表示，單有好的診斷與治療分類，若病人無法使用到最適藥物，或治療時間不足，治療成績將面臨瓶頸。

面對藥物可近性困境，除了鼓勵患者參與臨床試驗與藥廠恩慈計畫，侯信安也期盼政府持續協助這群病患的迫切需求，加速新藥核准與給付，放寬給付條件，同時考量將次世代基因定序檢測納入給付，為患者帶來全新的治療希望。

●血液病學會攜手癌症希望基金會，共推「血癌攻略」

癌症希望基金會董事長王正旭指出，為提供血癌患者更全面的治療歷程，基金會與血液病學會合作，共同開發適用於通訊軟體LINE的數位衛教工具「血癌攻略」。「血癌攻略」的設計是透過深度訪談近60位血癌病友、家屬與醫護人員，分析出病人面臨的3大治療困境，從而對應設計出解方，協助突破治療障礙。

新進病友恐懼Out：

初診斷患者常因對疾病感到未知而恐懼，血癌攻略提供疾病與藥物治療衛教資訊，共收錄5種白血病治療方式，也提供相關治療藥物參考，並備註各類藥物的治療副作用，讓患者能夠全面了解。

掌握病情更Easy：

過去病友對於抽血報告的詳細數值不甚了解，導致對病情的警覺性不夠高，「血癌攻略」能彙整抽血數值成表格及折線圖，幫助患者掌握不同時程的疾病變化，更清楚自身病況。系統也會在患者回診前一天上午八點發送提醒，養成定期回診的習慣。此外，也提供相關居家照護的資訊及影片，提醒患者日常飲食、活動上需要留意的細節，避免忽略注意事項造成患者免疫低下、引發感染。

醫病溝通不NG：