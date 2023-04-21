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周末溫度回升僅2天！下波鋒面挾雨來襲時間點曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周二晚間至周三預計再迎來一波鋒面，北部、東半部地區及中南部山區都會有雨。本報資料照
下周二晚間至周三預計再迎來一波鋒面，北部、東半部地區及中南部山區都會有雨。本報資料照

今天各地雨勢趨緩，中央氣象局表示，明天各地天氣狀況與今天相似，北部、東北部地區有零星短暫雨。下周日、周一整體水氣偏少、溫度回升，但周二晚間至周三預計再迎來一波鋒面，北部、東半部地區及中南部山區都會有雨，各地溫度也會略降1、2度。

氣象局預報員林定宜指出，明天東南部、花蓮及台東地區雲量較多，有局部短暫雨，其他地區如北部、東北部地區有零星短暫雨，溫度方面與今天類似，北部、東部地區約19至26度，中南部地區21至29度。下周日、周一華南地區有水氣過境台灣，北部、東半部地區有零星雨，中南部地區為多雲、零星午後雨，整體水氣偏少，溫度回升，北部地區約28度，中南部地區可達30度。

林定宜表示，周二晚間鋒面影響，東北季風增強，溫度略降，各地開始出現雨勢，周三迎風面北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，溫度方面，北部地區降到21至24度、中部地區27度、南部地區29度。周四、周五東北季風減弱轉乾，僅剩北部山區、東半部有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴，溫度也會稍微回升。

他指出，下周二晚間至周三鋒面雨勢主要影響北部、中部地區，南部是否能解渴還要再觀察。另外，今年第一號颱風「珊瑚」位於距離台灣3940公里海面，預計不會影響台灣。

東北季風 氣象局

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