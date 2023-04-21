旗醫長照大樓擴建啟用 落實旗美九區唯一公醫角色

高雄市旗美九區有12.3萬人口，老年人口已高達25%高出全國平均，屬超高齡社會，尤其美濃區更高達28.4%，高齡長者的照顧負擔愈來愈重；旗山醫院6年前擴建長照大樓共5樓，前年10月完工已陸續開放，提供68床護理之家及30床日間照顧服務，落實在地醫療的公醫角色。

旗山醫院的復健治療室原位在醫療大樓地下室，是旗美地區民眾唯一的復健場域，近年因高齡長者復健需求不斷增加，使得空間不足；旗山醫院目前已將復健室擴建至長照大樓一樓，除供民眾復健治療、兒童發展評估與療育、語言與吞嚥評估治療訓練等服務，並提供長照護理之家及日間照顧長輩可近性服務。

據了解，多年來旗山醫院配合長照在地老化政策，擴建長期照護大樓增加護理之家床數，發展多元連續性長期照顧服務，在104年至106年，即以「建構偏遠地區長期照顧的特殊模式」榮獲SNQ國家品質標章認證。

旗山醫院指出，從長照出院準備服務無縫接軌到居家醫療、居家護理、居家復能、居家營養、居家服務，到辦理社區日間照顧中心、A級單位社區整合中心和失智共同照護中心，長期院方與高雄市政府社政單位共同合作，持續長照服務宣導及培訓照服員充實人力。