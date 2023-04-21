旗醫長照大樓擴建啟用 落實旗美九區唯一公醫角色
高雄市旗美九區有12.3萬人口，老年人口已高達25%高出全國平均，屬超高齡社會，尤其美濃區更高達28.4%，高齡長者的照顧負擔愈來愈重；旗山醫院6年前擴建長照大樓共5樓，前年10月完工已陸續開放，提供68床護理之家及30床日間照顧服務，落實在地醫療的公醫角色。
旗山醫院的復健治療室原位在醫療大樓地下室，是旗美地區民眾唯一的復健場域，近年因高齡長者復健需求不斷增加，使得空間不足；旗山醫院目前已將復健室擴建至長照大樓一樓，除供民眾復健治療、兒童發展評估與療育、語言與吞嚥評估治療訓練等服務，並提供長照護理之家及日間照顧長輩可近性服務。
據了解，多年來旗山醫院配合長照在地老化政策，擴建長期照護大樓增加護理之家床數，發展多元連續性長期照顧服務，在104年至106年，即以「建構偏遠地區長期照顧的特殊模式」榮獲SNQ國家品質標章認證。
旗山醫院指出，從長照出院準備服務無縫接軌到居家醫療、居家護理、居家復能、居家營養、居家服務，到辦理社區日間照顧中心、A級單位社區整合中心和失智共同照護中心，長期院方與高雄市政府社政單位共同合作，持續長照服務宣導及培訓照服員充實人力。
由於，旗山醫院長期照護是旗美九區唯一公辦公營結合醫療之住宿式長照機構，旗山醫院指出，近年發展急重症醫療各科醫療已相當齊全，是24小時急救責任醫院，配合國家長期照顧政策經營長照機構，希望帶給在地長者「健康老化」的可近性的醫療與照護，藉此減輕家屬照顧負擔與壓力。
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