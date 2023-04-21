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桃機首季客運量恢復疫情前54％ 目標年底突破2千萬人次
疫後國境開放，出入境人數逐漸回升，桃園機場公司表示，今年首季客運量654萬6250人次，較去年同期增加22倍，已恢復至疫情前2019年54%；今年3月客運量244萬7470人次，已較去年同期增加2306%，達疫情前57%，今年客運量預估為2000至2800萬人次。
桃園機場公司表示，隨著國際航空旅運需求增加，各航空公司持續增班，今年第一季航機起降近4萬架次，較去年同期成長53%，客運量也較去年同期增加22倍。去年10月國境解封平均日運量為2.1萬人，今年3月已提升至7.8萬人。此外，疫情間暫停營業的機場膠囊旅館「町．草休行館」3月住房率也已接近8成。
桃機公司也說，由於太平洋盛行西風減弱，北美長程航線抵台延誤減少，搭配航空公司人力加強調度等措施，3月準點率達82%。去年10月起透過自行開發的商業智慧分析平台（ADIP）與業者分享相關準點率資訊，要求業者在增班同時，同步考量航班準點率。
桃機公司指出，隨著出入境旅客回流，桃園機場也引進新櫃位進駐，如以6.3公尺挑高環景書牆打造的桃禮記書店、嚴選天然食材的法式烘焙樂沐糕餅鋪、米其林推薦小吃小王煮瓜、台味炸雞頂呱呱、國民美食三商巧福牛肉麵等，邀請國內外旅客體驗國門美食饗宴。
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