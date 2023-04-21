新竹市今年首見禽流感確診 動保所今派員撲殺清場

新竹市東區一處小型家禽場飼養280隻蛋雞、蛋鴨，近日出現大量異常死亡，新竹市動保所昨天獲報後採樣，送驗結果今天出爐確診為H5N1亞型高病原性禽流感。市府今天派出防疫人員到該場撲殺剩餘的74隻家禽清場、消毒，並首度召開禽流感動物疫災應變中心會議討論，防堵禽流感疫情傳播。

竹市府動保所說明，該間發生禽流感疫情的家禽場飼養200隻雞及80餘隻鴨鵝等，屬於小型家禽場，該場半徑3公里內並無其他家禽場，監控轄內其他家禽場情形也正常。

不過，因禽流感病毒傳播力高，竹市府動保所今天持續呼籲轄內的養禽場與產銷業者加強自主防疫管理，尤其落實禽舍圍網與車輛器具的進出消毒，以共同防堵禽流感疫情傳播，千萬不要掉以輕心。