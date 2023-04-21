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新竹市今年首見禽流感確診 動保所今派員撲殺清場

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市東區一處小型家禽場飼養280隻蛋雞、蛋鴨，近日出現大量異常死亡，經採樣確診為禽流感，市府動保所今天派員撲殺、清場。圖／竹市府提供
新竹市東區一處小型家禽場飼養280隻蛋雞、蛋鴨，近日出現大量異常死亡，經採樣確診為禽流感，市府動保所今天派員撲殺、清場。圖／竹市府提供

新竹市東區一處小型家禽場飼養280隻蛋雞、蛋鴨，近日出現大量異常死亡，新竹市動保所昨天獲報後採樣，送驗結果今天出爐確診為H5N1亞型高病原性禽流感。市府今天派出防疫人員到該場撲殺剩餘的74隻家禽清場、消毒，並首度召開禽流感動物疫災應變中心會議討論，防堵禽流感疫情傳播。

竹市府動保所說明，該間發生禽流感疫情的家禽場飼養200隻雞及80餘隻鴨鵝等，屬於小型家禽場，該場半徑3公里內並無其他家禽場，監控轄內其他家禽場情形也正常。

不過，因禽流感病毒傳播力高，竹市府動保所今天持續呼籲轄內的養禽場與產銷業者加強自主防疫管理，尤其落實禽舍圍網與車輛器具的進出消毒，以共同防堵禽流感疫情傳播，千萬不要掉以輕心。

竹市府產發處指出，禽流感一般好發於秋冬季節，近日天氣雖逐漸回暖，不過台灣仍有禽流感案例零星發生，因此也呼籲養禽業者仍應提高警覺，每日自主觀察家禽健康狀況，若發現異常應立即通報動保所即時處置，以利控制及防範禽流感疫病傳播。

新竹市東區一處小型家禽場發生禽流感疫情，市府今天召開禽流感動物疫災應變中心會議，由秘書長張治祥主持會議。圖／竹市府提供
新竹市東區一處小型家禽場發生禽流感疫情，市府今天召開禽流感動物疫災應變中心會議，由秘書長張治祥主持會議。圖／竹市府提供
新竹市東區一處小型家禽場飼養280隻蛋雞、蛋鴨，近日出現大量異常死亡，經採樣確診為禽流感，市府動保所今天派員撲殺、清場。圖／竹市府提供
新竹市東區一處小型家禽場飼養280隻蛋雞、蛋鴨，近日出現大量異常死亡，經採樣確診為禽流感，市府動保所今天派員撲殺、清場。圖／竹市府提供
新竹市東區一處小型家禽場飼養280隻蛋雞、蛋鴨，近日出現大量異常死亡，經採樣確診為禽流感，市府動保所今天派員撲殺、清場。圖／竹市府提供
新竹市東區一處小型家禽場飼養280隻蛋雞、蛋鴨，近日出現大量異常死亡，經採樣確診為禽流感，市府動保所今天派員撲殺、清場。圖／竹市府提供
新竹市東區一處小型家禽場飼養280隻蛋雞、蛋鴨，近日出現大量異常死亡，經採樣確診為禽流感，市府動保所今天派員撲殺、清場。圖／竹市府提供
新竹市東區一處小型家禽場飼養280隻蛋雞、蛋鴨，近日出現大量異常死亡，經採樣確診為禽流感，市府動保所今天派員撲殺、清場。圖／竹市府提供

禽流感 疫情 新竹

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