foodpanda「零剩食計畫」上線！主食份量自己選　期間限定專區店家消費滿額「輸碼折50元」

德商foodpanda去年提出「共享永續」觀念，號召消費者、店家、外送夥伴一起響應環保，串起永續外送鏈，擴大影響力，成為第一個將共享經濟與永續連結的外送平台。適逢世界地球日，foodpanda 正式啟動「環境友善－零剩食計畫」，募集破千家餐廳參與，提供消費者「主食減量」的選擇，從源頭解決食物浪費。此外，foodpanda 也持續深耕「環境友善店家」以及「低碳騎士」的電動機車推廣計畫，落實「減廢、減塑、減碳」三大永續主軸，更針對環境友善店家、零剩食計畫推出期間限定的世界地球日優惠，號召大家一起開啟愛護地球的綠生活。

解決糧食浪費是永續重要一環，SDGs目標2即是「確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業」，而減少剩食即是實踐SDG 2的行動之一。根據環保署統計，台灣每年平均產生高達221萬噸廚餘，且據 foodpanda問卷調查顯示，有32%民眾都曾因餐點份量太大吃不完而直接丟棄，「飯少」、「麵少」也是平台上常見的備註內容，因此foodpanda正式推出「環境友善－零剩食計劃」，針對飯、麵類的餐點，提供主食減量三分之一的選項，在主菜、配菜份量不變的前提下，讓消費者能自由選擇適合自己的飯、麵份量，從源頭減少食物浪費。

foodpanda零剩食計畫合作店家全台總計有1,135間，包含梁社漢排骨、悟饕池上飯包、孫東寶台式牛排、吉野家、福勝亭、雙醬咖哩、Just Kitchen等知名店家，4月22日至5月7日於專區店家消費滿300元，輸入優惠碼【剩節食】可折抵50元，每人限使用一次。

foodpanda與環保團體RE-THINK自2021年推出「環境友善店家」計畫，針對店內環境、外送外帶、食材等三大面向規劃環保標準，鼓勵餐飲業者投入永續發展，成功吸引各類型餐廳響應，今年新加入台灣肯德基KFC、Pizza Hut必勝客，目前已有超過1,200間店家通過審核成為foodpanda環境友善店家，包含星巴克、21Plus、大戶屋、bb.q CHICKEN、大苑子等多樣餐飲選擇。響應世界地球日，4月22日至5月21日於環境友善專區內店家消費滿300元，輸入優惠碼【隨綠而安】可折抵50元，每人限使用一次。

除了鼓勵餐飲店家從源頭落實永續，foodpanda生鮮雜貨也精選許多「環境友善」的超市，包含聖德科斯、棉花田、里仁、Mia C'bon等知名品牌，他們堅持提供有機、環境友善、動物友善的農產品，精選台灣在地食材以減少運輸過程碳排放，同時減少食材包裝，降低對地球的負擔。4月22日至5月7日於指定生鮮雜貨店家訂購滿599元，輸入優惠碼【綠罷不能】即享有79折優惠，最高折抵250元，每人限使用一次。

「2050 淨零碳排」已成全球與台灣發展共識，foodpanda自2020年起帶頭對決外送運輸衍生的碳排放，積極推動外送機車電動化，希望「foodpanda低碳騎士」遍布全台。今年foodpanda與光陽 Ionex首創電動機車訂閱方案，由光陽Ionex提供電動車款，讓外送夥伴以月租方案輕鬆體驗電動車，降低購車成本，訂閱方案更包含強制險、定期免費維修保養服務，方案期滿後還能以優惠價將機車購回。