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高雄旗醫高壓氧中心今啟用 打造旗美首座高壓氧治療艙

聯合報／ 記者古和純王勇超／高雄即時報導
衛福部立旗山醫院「高壓氧中心」今天進行啟用儀式。圖／旗山醫院提供
衛福部立旗山醫院「高壓氧中心」今天進行啟用儀式。圖／旗山醫院提供

衛福部立旗山醫院今天舉行「高壓氧中心」啟用典禮，建置北高雄旗美9區首座新穎先進的高壓氧治療艙，將對在地老年慢性病患幫助良多，由具高壓氧治療專業訓練的院長李永恒親自主持，已陸續培訓5位專科醫師加入專業團隊，提供更完整及全面傷口照護及相關適應症治療。

據統計，高雄市旗美九區屬超高齡社會，且在地居民多慢性疾病，今年2月16日，旗山醫院通過高巿衛生局核准設置高壓氧治療，透過這項技術可改善組織缺氧及促進傷口癒合，並可用在治療急性腦中風、慢性中風復健、神經受傷復健。

旗山醫院指出，日前有名62歲男性患者，因右上背部、右胸及右手臂等處感染帶狀皰疹病毒，經友人介紹在上月23日來到旗山醫院高壓氧中心進行高壓氧治療，預行5次療程，第一次治療皰疹傷口呈大片紅白色，搭配藥膏塗抹，在兩次療程後，該患者27日預行第三次治療時，皰疹傷口皆已收乾結痂，且部分傷口已癒合，治療過程皆平順無不適感。

旗山醫院院長李永恒指出，當初會申請成立「高壓氧中心」，就是為了提供患者更完整及全面傷口照護及相關適應症治療，讓在地居民不用舟車勞頓跑到外地就醫，落實旗山醫院身為在地醫療的公醫角色。

為了讓患者都能有更好的照護，「高壓氧中心」建置舒適明亮的獨立治療空間，從醫師看診評估後，規劃個人的治療療程，並且由專業的技術人員進行操艙，病患透過平躺接受純氧治療，無需面罩即可自然呼吸純氧，還可看電視聽音樂，有助放鬆心情。

旗山醫院指出，高壓氧治療是讓病人躺於高壓氧艙內，施行1.5大氣壓以上的壓力，並給予患者吸入100%純氧的治療方式，藉由壓力的輔助，使氧氣更有效的運送到全身，提升血液及組織內之含氧量，促進血管新生、增強組織修復能力、白血球殺菌功能，以控制傷口感染，改善組織腫脹及促進傷口癒合。

高雄市旗美地區首座高壓氧治療艙。圖／旗山醫院提供
高雄市旗美地區首座高壓氧治療艙。圖／旗山醫院提供
旗山醫院日前一感染帶狀皰疹病毒患者的治療前後對照。圖／旗山醫院提供
旗山醫院日前一感染帶狀皰疹病毒患者的治療前後對照。圖／旗山醫院提供

患者 腦中風 醫師

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