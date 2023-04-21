蘋果西打驚傳有沉澱物 公司發布重訊回應了

知名飲料「蘋果西打」2018年曾爆食安問題，飲料中的不明物體害消費者飲用後腹瀉不適，緊急回收數量多達2百萬瓶，今天驚傳類似事件重演，桃園市衛生局已派員前往工廠稽查。生產廠商大西洋公司則發布重訊表示，全力配合衛生局查訪作業，以求盡快釐清事實，消弭消費者疑慮。

據悉，民眾今天上午在超商還買的到蘋果西打，且未發現沉澱物，但桃園市衛生局前往飲料工廠稽查，確實發現未裝瓶的飲料有異物，初步懷疑與5年前的狀況一樣。

大西洋公司今天於公開資訊觀測站發布重訊表示，今日衛生局就媒體報導內容已至公司進行了解，公司亦全力配合衛生局之查訪作業，以求盡快釐清事實，消弭消費者疑慮。

該公司表示，一向對產品品質及食品安全要求極為重視，產品製出後一直到交到消費者手上之前，仍會做產品抽查，一旦發現任一產品有瑕疵，政策都是用最嚴謹的態度及方法做最妥善之處理，以維護消費者之權益。