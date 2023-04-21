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三星2023「回收舊手機．全星為地球」活動　4/22世界地球日開跑

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
三星2023「回收舊手機．全星為地球」活動自4月22日至10月31日開跑。圖／三星提供
三星2023「回收舊手機．全星為地球」活動自4月22日至10月31日開跑。圖／三星提供

為落實永續目標，三星將環境永續的理念融入企業營運的各項環節，從產品製造源頭即重視永續思維，如Samsung Galaxy系列手機採用海洋廢棄塑料再製而成的零件，將廢棄漁網造成全球海洋污染的可能性降至最低；此外，三星亦研發更具環保概念的包裝設計、並積極賦予舊款Galaxy裝置新生命。

台灣三星遵循全球方針，自2021年10月起舉辦「回收舊手機．全星為地球」活動，讓生命週期完結的產品透過回收展開資源循環，促進資源有效運用。今年，台灣三星首度與財團法人黑潮文教基金會合作，自4月22日至10月31日推出手機回收活動，每回收一台不限品牌之廢棄手機並完成登錄，台灣三星將回饋100元支持財團法人黑潮文教基金會，關懷海洋環境、生態、及文化環境永續教育。

台灣三星電子總經理梁準原表示：「看到近年來氣候變遷的危機，三星也加速綠色變革的腳步，訂定明確目標一步步朝向『永續日常（Everyday Sustainability）』的願景邁進，目標於2050年前實現淨零排放，而行動通訊事業部則將提早於2030年前達標。在台灣，三星自2021年起積極回應政府環保署的手機回收計畫，並且在環保署當年度的『手機回收行動計畫』評比中獲得銀獎肯定。然而，台灣三星始終思考『能不能為地球再做更多一點？』因此，我們選擇將獎勵措施實際回饋在地，幫助黑潮文教基金會為台灣海洋環境教育共盡一份心力。」

4月22日至10月31日至全台指定之三星智慧館及三星維修服務中心，將不限品牌之廢棄手機投遞至回收箱並完成活動登錄，每回收一台廢棄手機，台灣三星將回饋100元支持黑潮海洋文教基金會推動環境教育。此外，台灣三星特別響應2023世界地球日與世界海洋日，舉辦期間限定抽獎活動，4月22日至6月8日至原指定活動地點回收不限品牌之廢棄手機，完成上述登錄流程並填寫一組6碼確認碼，即可獲得抽獎機會，台灣三星將於2023年6月19日針對符合上述活動資格之消費者，加碼抽出旗艦手機Samsung Galaxy S23+一台。

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