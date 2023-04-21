影／蘋果西打有沉澱物廠房發黴滴水 桃衛生局封存4萬多箱成品

蘋果西打飲料繼2018、2019年出現不明沉澱物，日前再被爆料3月生產的蘋果西打又出現不明沉澱物。桃園市衛生局今天上午會同衛福部食品藥物管理署，前往大西洋飲料公司平鎮廠抽查，下午發布稽查結果，發現成品倉庫和留樣區的蘋果西打蘋果西打飲料，確實有不明沉澱物，已經封存14瓶不同容量採樣瓶裝飲料，和4萬1237箱成品，共計82.3公噸。

衛生局進一步表示，查核有疑慮產品為同一產線生產，已經勒令該產線全線停止作業至產線安全為止。聯合稽查也查核廠內生產裝置環境及相關製程，發現多項缺失，例如管線生鏽斑駁、天花板發黴滴水等多項不符合規定，因此下達責令業者限期改善，如屆期未能改善完竣，將依據食品衛生管理法第8條第1項規定及依同法第44條裁罰6萬元至2億元罰鍰。

另外，已出貨銷售的成品下架回收相關事宜，將移請蘋果西打總公司大西洋飲料所在新北市衛生局辦理後續稽查工作。衛生局提醒食品製造業者，依據食安法第7條第5項規定「食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關」，違反以上規定者，依同法第47條處新台幣3萬至300萬元罰鍰；民眾若發現違規事件，可撥0800285000及全國食安專線1919，共同維護食品安全。

記者打電話問蘋果西打大西洋飲料公司，公司表示媒體公關和發言人還在了解問題，沒有進一步的說法。