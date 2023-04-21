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蔡英文視察大溪文健站 今年將訓練超過1000位照服員

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
蔡英文（左2）總統今在行政院副院長鄭文燦陪同下抵達桃園大溪文化健康站視察表示，政府於原民地區設置文健站，自2016年迄今已累計至481站。記者翁唯真／攝影
蔡英文（左2）總統今在行政院副院長鄭文燦陪同下抵達桃園大溪文化健康站視察表示，政府於原民地區設置文健站，自2016年迄今已累計至481站。記者翁唯真／攝影

蔡英文總統今在行政院副院長鄭文燦陪同下抵達桃園大溪文化健康站視察並共餐，蔡英文表示，政府於原民地區設置文健站，自2016年迄今已累計至481站，今年將訓練超過1000位照服員，讓原民朋友能有更多回到族人身邊機會。

蔡英文指出，上周她至台中松鶴部落文健站，今再至原先為1棟廢棄的建築，經鄭文燦擔任市長時重新整修的大溪文健站，一進來感覺到長者們都很有活力。

蔡英文說，2016年起政府在原住民族地區及都會原住民族聚落設置文健站，全國文健站站數已從原本的121站成長到481站，成為長者們聚會的重要場所。

蔡英文表示，政府的目標就是無論在原鄉還是都會區，族人長者都可以獲得專業照顧服務。也希望年輕一輩的原住民朋友都可以一起加入，今年將訓練超過1000位照服員，讓原住民朋友有更多機會回到族人身邊，未來會繼續推動且做得更多，希望長者可以快樂過每一天。

鄭文燦表示，桃園原住民約8.5萬人，其中7萬人住在都會區，蔡英文總統推動長照2.0並在文健站起動，桃園從原先的5站，在他市長任內提升至35站，預算也從1年365萬提升至約7980萬元，感謝蔡英文疼惜原民，相信原民政策會愈來愈好。

行政院副院長鄭文燦（中）今抵達桃園大溪文化健康站視察表示，她任內桃園從原先5站增加至35站。記者翁唯真／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）今抵達桃園大溪文化健康站視察表示，她任內桃園從原先5站增加至35站。記者翁唯真／攝影
蔡英文總統今在行政院副院長鄭文燦陪同下抵達桃園大溪文化健康站視察並共餐。記者翁唯真／攝影
蔡英文總統今在行政院副院長鄭文燦陪同下抵達桃園大溪文化健康站視察並共餐。記者翁唯真／攝影

蔡英文 原住民 桃園

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