7旬婦膝關節退化不敢開刀 Mako機器臂讓她擁有新「膝」望

高雄75歲李姓婦人以上市場買菜做美食為樂，右膝關節退化後，痛到幾乎無法出門，7年前用傳統手術將右膝置換人工關節，但復健期長達1個多月，讓她覺得相當辛苦，今年她的左膝關節也退化，李婦擔心復健的痛苦，不敢開刀。大同醫院建議她使用Mako勵麥克機器手臂置換左膝人工關節，李婦術後當天即可下床復健行走，對人工關節置換更加滿意。

李婦說，多年前膝關節開始退化，為了改善症狀，曾嘗試各樣保健補充品與營養品，以及關節腔注射玻尿酸等，但效果不彰，後來嚴重影響她的生活起居，7年前她接受手術，動刀置換傳統右膝人工關節，不過復健期將近2個月月，「又紅又腫，還會嘔吐，真的很痛苦！」讓她想起復健過程，就覺得害怕。

右膝開刀後，左膝關節持續退化症狀，最近一年半來，「走路也痛，彎曲也痛！」但她想到開刀時與復健的痛苦，不敢再開刀，今年李婦得知大同醫院引進Mako勵麥克機器手臂置換人工關節，可透過電腦科技輔助，施以精準治療，術後能快速復原，終於下定決心在3月接受手術。

李婦今天現身大同醫院，她表示，這次手術後疼痛控制良好而且恢復快速，她在術後當天就可下床復健行走，功能恢復快又好，讓她迅速回到正常生活，「開完刀後，沒有腫也沒有痛，我每天都很開心！」

大同醫院骨科王應鈞醫師表示，用機器人手臂置換膝關節，醫師可在術前透過精密的3D影像分析規劃，依照病患狀況，客製化最適合的人工關節，對病人最大的好處，「就是手術的精準度會提升相當多！」傳統手術是依靠醫師的經驗與當下的判斷，當電腦介入後，可以讓手術更精準，讓每個病患都可以得到最好的手術結果。