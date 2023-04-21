防治揚塵奏效 台東創17個月無「風飛沙」紀錄

台東市過去飽受卑南溪揚塵侵擾，使得市區遇鋒面過境，就是灰矇矇一片，到處落塵，被稱為「沙城」。不過，近年縣府與第八河川局合作努力下，防治卑南溪揚塵見效果，今天世界地球日，縣府公布監測數據，市區已長達17個月無「風飛沙」，創第二長紀錄。

環保局表示，根據環保署監測資料，台東市區無揚塵最長紀錄是2019年10月至2021年9月的24個月，再來就是2021年11月至今的17個月，目前持續無揚塵發生，顯見縣府與第八河川局合作在卑南溪實施「水覆蓋工法」已發揮預期的效果，這是過去未見。

4月22日是世界地球日，縣府今天公布防治卑南溪揚塵監測數據，縣長饒慶鈴表示近十年來縣府與第八河川局投入卑南溪揚塵防治上，可以說花了相當多心力，其中河床築土堤實施水覆蓋及綠覆蓋等各式工法，具備有抵禦風沙調適的能力，大幅降低揚塵發生。

過去卑南溪未實施水覆蓋及綠覆蓋工法前，只要河床枯水期間遇到鋒面過境，或東北季風侵襲，強大風勢就會將河床沙土掀起，隨著風勢侵入台東市區、卑南、關山等鄉鎮，風飛沙嚴重影響民眾健康、交通安全及居住環境品質，成為擾民的問題。

環保局進一步說明，針對氣候變遷的減緩、調適、減輕衝擊和及早預警，加強教育和意識提升，提升機構與人員能力，台東目前也已建構了應變、預警及預報等完善機制，加上平時透過各式傳媒宣導，目前民眾更可透過手機APP「揚塵一把罩」或上網瀏覽卑南溪空品監測掌握最新揚塵即時及風飛砂預報資訊，提前做好居家及自身揚塵防護措施。