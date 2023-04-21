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計程車強制投保150萬以上旅客責任險 6月15日起上路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
計程車今年6月15日起要求全面投保150萬以上的旅客責任保險。圖／本報資料照
計程車今年6月15日起要求全面投保150萬以上的旅客責任保險。圖／本報資料照

現國內約有9.1萬輛計程車，若隸屬「車隊」需替乘客投保每人150萬元以上旅客責任險，保費由車隊負擔，但仍有約4.5萬輛靠行計程車未替旅客投保。交通部今公布「計程車客運業投保旅客責任保險最低投保金額」草案，今年6月15日起都要投保150萬以上的旅客責任保險，若未依規定投保可處3000元以上、3萬元以下罰鍰。

過去客運、捷運、台鐵、高鐵等大眾運輸均強制業者投保旅客責任險，但計程車僅規範加入車隊者須投保，立法院去年5月三讀通過「公路法」部分條文修正，全面強制計程車投保乘客險，若未依規定投保，可依「公路法」第65條規定處業者3千元以上、3萬元以下罰鍰。

交通部今公布「計程車客運業投保旅客責任保險最低投保金額」草案，6月15日起全面強制計程車投保乘客險；但有業者指出，現行實際狀況，加入車隊的計程車司機也須投保旅客責任險，新規上路後擔心要重複投保，每年就要增加2千多元支出。

交通部表示，若已加入車隊有150萬以上的旅客責任保險，就不需要另外再投保，以不重複投保為原則，現也著手修正計程車客運服務業申請核准經營辦法。

計程車 保險

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計程車投保旅客責任險最低150萬元 6月中前上路

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