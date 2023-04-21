桃機首季客運量654萬較去年增22倍 恢復至疫情前54％

疫後國際商務、旅遊需求快速成長，桃園機場今年首季客運量為654萬6,250人次，較去年同期增加22倍，已恢復至疫情前（2019年）54%。桃園機場公司透過各項便利通關、整體服務工作推動會報、園區人力資源招募等平台，整合協調機場各單位，在目前疫情復原期，以2019年營運方式為目標，持續增加服務量能，重新擦亮桃園機場招牌，讓國門之光重新榮耀再現。

機場公司表示，桃園機場3月客運量為244萬7,470人次，較去年同期增加2,306%；尤其去年10月國境解封後明顯成長，平均日運量趨勢自10月的日均量 2.1萬人，提升至3月平均每日已達7.8萬人。隨著人潮回流，桃園機場同步恢復商業服務量能，截至今年3月，已達到疫情前（2019年）的57%；此外，疫情間暫停營業的全台第一間機場膠囊旅館町．草休行館，在今年1月重啟營運後，3月住房率近8成，已逐漸恢復往昔熱鬧氛圍。

隨著國際航空旅運需求增加，桃園機場各航空公司也持續增班，今年第一季航機起降近4萬架次，較去年同期成長53%。由於太平洋盛行西風減弱，北美長程航線抵台延誤減少，搭配航空公司人力加強調度等措施，桃園機場3月準點率達82%。為持續強化航班準點率，機場公司自去年10月起，透過自行開發之商業智慧分析平臺（ADIP），以每月 2-4 次的方式，與本機場國籍業者分享相關準點率資訊，並要求國籍業者在增班同時，應同步考量航班準點率，另也歸納常態性延誤航班，避免連帶牽動其他航空公司準點率，提升機場整體營運效率。

為帶給旅客更精緻的機場體驗，桃園機場積極引進新櫃位進駐，以桃園機場為平台展現各項台灣風貌行銷於世界，例如以6.3公尺挑高環景書牆打造的桃禮記書店，搭配以放大燈照過的超大型檯燈，可望成為下一個網美打卡景點；在餐飲選擇上，有嚴選頂級天然食材的法式烘焙樂沐糕餅鋪、米其林推薦小吃小王煮瓜、臺味炸雞頂呱呱、國民美食三商巧福牛肉麵等，已於4月起陸續開幕提供服務，世界冠軍興波咖啡以及人文茶館春水堂也即將於5月初登場，搭配智能熱食販賣機提供輕食三明治、懷舊排骨飯及嘉義雞肉飯等台灣美食，邀請國內外旅客體驗國門美食饗宴。