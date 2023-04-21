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蘋果西打有沈澱物 疑與5年前食安問題同狀況

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園即時報導
桃園巿衛生局今稽查蘋果西打桃園工廠。示意圖／聯合報資料照片
桃園巿衛生局今稽查蘋果西打桃園工廠。示意圖／聯合報資料照片

知名飲料「蘋果西打」2018年曾爆食安問題，飲料中的不明物體害消費者飲用後腹瀉不適，緊急回收數量多達2百萬瓶，今天驚傳類似事件重演，桃園衛生局已派員前往工廠稽查；據悉，民眾今天上午在超商還買的到蘋果西打，且未發現沉澱物，但桃園市衛生局前往飲料工廠稽查，確實發現未裝瓶的飲料有異物，初步懷疑與5年前的狀況一樣。

「蘋果西打」由大西洋公司生產販售，上市至今超過20年，總公司雖在新北，但生產線在桃園平鎮。2018年食安事件是工廠某條使用逾20年的生產線原料混合槽內壁破裂，水分滲入，導致內外壁間的保溫層泡棉潮濕滋生黴菌，後來黴菌隨液體又流回進混合槽，變成民眾所見的沉澱物。

事發當時，大西洋公司緊急回收產品，但要求員工目視產品有無沉澱物，確認無異物就重新封膜包裝出貨，無視產品衰敗變質，後來時任公司董事長的孫幼英被依違反食品安全法判刑6個月。

蘋果西打今天再傳飲料有沉澱物，傳稽查人員在生產線及抽樣倉庫成品都發現白色沉澱物，另外市售產品也發現一些不明顯的深褐色物質；據悉，此次出狀況的生產線就是5年前曾出包的生產線，因此稽查人員懷疑沉澱物原因與5年前的情況相同，不過確切成分有待化驗釐清。

由於蘋果西打總公司位於新北，僅工廠設在桃園，目前衛生局內部還在討論相關行政懲處及刑責追究問題；另外，由於大西洋公司是上市公司，今天中午也發布重訊，表示「針對媒體報導內容本公司正積極查證中，待釐清後再發布重訊說明」。

衛生局 桃園

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