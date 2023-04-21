台灣高鐵邀旅客「共植美好」 贈3600株台灣原生種樹苗

明天是世界地球日，台灣高鐵與林務局合作，今天舉辦「共植美好」低碳永續行動，同步在高鐵桃園站、台中站及左營站發送各1200株台灣原生種樹苗給旅客，總計共送出3600株，盼這些小樹苗有機會隨著高鐵前往適合的生長地點，共同實踐綠色生活的新理念。

高鐵台中站今天發送1200株台灣原生種樹苗，有土肉桂、山櫻花、白水木、灰木等，由林務局東勢林管處寶島原生樹苗提供。今天上午的發送樹苗活動，一開始前吸引民眾排隊領取，林務局專業解說員也在現場介紹各類種樹知識，並說明樹苗以生物全分解的育苗盆盛裝，旅客可將育苗盆連同樹苗放置到要栽種的大盆裡即可。