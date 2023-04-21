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台灣高鐵邀旅客「共植美好」 贈3600株台灣原生種樹苗

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣高鐵公司與林務局合作，今天在高鐵台中站發送1200株台灣原生種樹苗。記者趙容萱／攝影
台灣高鐵公司與林務局合作，今天在高鐵台中站發送1200株台灣原生種樹苗。記者趙容萱／攝影

明天是世界地球日，台灣高鐵與林務局合作，今天舉辦「共植美好」低碳永續行動，同步在高鐵桃園站、台中站及左營站發送各1200株台灣原生種樹苗給旅客，總計共送出3600株，盼這些小樹苗有機會隨著高鐵前往適合的生長地點，共同實踐綠色生活的新理念。

高鐵台中站今天發送1200株台灣原生種樹苗，有土肉桂、山櫻花、白水木、灰木等，由林務局東勢林管處寶島原生樹苗提供。今天上午的發送樹苗活動，一開始前吸引民眾排隊領取，林務局專業解說員也在現場介紹各類種樹知識，並說明樹苗以生物全分解的育苗盆盛裝，旅客可將育苗盆連同樹苗放置到要栽種的大盆裡即可。

高鐵台中站長邱奕貴說，「共植美好」低碳永續行動，發送的樹苗都是台灣原生種，適合台灣的氣候環境，抗病蟲害能力強，可提供動物和昆蟲最適合的棲息場所，更能維持生態平衡。高鐵公司希望藉此推廣台灣原生植物栽植，增加大眾對台灣原生植物的認識，歡迎旅客一起響應植樹綠化環境的行動，讓環境生態永續發展。

台灣高鐵公司與林務局合作，今天在高鐵台中站發送1200株台灣原生種樹苗。記者趙容萱／攝影
台灣高鐵公司與林務局合作，今天在高鐵台中站發送1200株台灣原生種樹苗。記者趙容萱／攝影
台灣高鐵公司與林務局合作，今天在高鐵台中站發送1200株台灣原生種樹苗。記者趙容萱／攝影
台灣高鐵公司與林務局合作，今天在高鐵台中站發送1200株台灣原生種樹苗。記者趙容萱／攝影

高鐵 桃園

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