南投竹筍乾旱受創嚴重 林地、農地中央救助不同調

南投縣竹筍主要產地竹山鎮、鹿谷鄉因長期乾旱受損嚴重，南投縣政府會勘後，發函請農委會列入現金救助，農委會也在20日同意列入乾旱農業天然災害現金救助地區，但竹筍產地分為「農地」及「林地」，縣府今天建請中央，現金救助應涵蓋林地，才能及時幫助農民。

竹山鎮曾姓農民說，農業天然災害現金救助地區補助僅限於農牧用地，但竹筍種植生產較為特別，除了農牧用地外，不少種植在林地。以竹山鎮來說，約有4成的竹筍產自林地，農業天然救助辦法向農糧署申請，還是有4成農民資格不符，無法獲得補助，希望農委會考量竹筍種植的特殊性，提供林地農民同樣的救助。

南投縣農業處說，竹山鎮及鹿谷鄉是全台冬筍最重要產地，從去年底到今年3月的連續乾旱，造成竹筍生產損失極為嚴重，縣府函請農業委員會農糧署列入現金救助。感謝農委會公告「南投縣竹山鎮及鹿谷鄉為辦理非屬森林副產物之竹筍112 年2、3月乾旱農業天然災害現金救助地區」。

1月初農業處觀察到林地的冬筍產量減少，邀請相關單位現勘。3月中旬發現乾旱現象持續，因產季已到尾聲，災損應屬明確，再次邀請台中農改場現勘，一致認為災害情形明確。

縣府認為竹筍受災不應區分農地或林地，且因應極端氣候影響，未來乾旱頻率應該會增加，建議中央主管機關應檢討統一竹筍災害的受理程序，避免發生農、林地不同調的情形。