快訊

星宇空姐受訓甜美笑容紅到國外 獲選《衛報》最佳照片

下午拜會重要「星國友人」？ 侯友宜臨時改行程快閃

辛龍不滿前老闆出書消費愛妻劉真 怒告求償399萬判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

癌症治療常見嚴重副作用 中醫輔助療法緩解改善生活

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
癌症治療常見各種嚴重副作用，中醫藥材針灸等輔助療法能緩解症狀、改善生活品質。記者周宗禎／攝影
癌症治療常見各種嚴重副作用，中醫藥材針灸等輔助療法能緩解症狀、改善生活品質。記者周宗禎／攝影

惡性腫瘤癌症蟬聯多年國人十大死因之首，人數仍持續上升中。患者面對救命治療手術、放、化療甚至免疫療法過程常出現極大不適症狀，甚至因受不了疼痛中斷、放棄治療而死亡。台南柳營奇美醫院今天舉辦中醫療法減緩副作用說明會，解說中藥、針灸等針對癌症治療引發不適案例療法，能協助患者完整抗癌、改善生活品質。

柳奇中醫部醫師李俞生醫師舉最近案例表示，52歲張小姐子宮內膜惡性腫瘤，手術後出現胃口不佳、腹部脹氣，體重下降15公斤，手術部位整天緊繃抽痛，且有疲倦伴隨說話無力及喘促，影響睡眠。開立調理脾胃氣虛中藥以及針灸腹部穴道，一周後回診不僅腹部疼痛感減輕，食量增加，同時說話無力喘促症狀也改善。

另84歲林先生右側支氣管肺惡性腫瘤第4期，化療後右腹部疼痛，整日無飢餓感，需服用止痛藥物才可入睡，僅能進食流質食物。後經服用助眠中藥、針灸腹部及磁珠敷貼耳穴、藥布敷貼等傷科療法後，腹痛減輕，睡眠品質也改善。

李俞生表示，癌症治療常出現術後傷口疼痛、腸胃不適、眩暈，口乾、口腔潰瘍、便秘、腹瀉、張口困難等症狀。末期患者出現的惡病質如體重減輕、食慾不振、精神萎靡以及癌性疼痛。中藥、針灸或貼布、拔罐、按摩等傷科手法輔助治療，在不同階段都能幫助緩解治療引起的副作用。

李俞生說，針灸及藥布敷貼腹部穴道，有止痛功效又能調整胃腸道的消化蠕動及便秘；而「三黃」藥布敷貼放療病人指甲周圍，能改善治療引發的指溝炎，也能減輕放、電療後的局部灼熱不適感及皮膚搔癢。針灸和拔罐在頭頸部癌症治療的病人可改善張口困難、肌肉緊繃；磁珠敷貼耳穴可改善失眠症狀。另穴位按摩手腕下兩吋的「內關穴」可改善胃脹氣及睡眠不佳症狀；膝眼下三吋的「足三里穴」及肚臍左右兩吋的「天樞穴」能促進腸胃蠕動；下頷角的「頰車穴」可改善病人張口困難。

李俞生表示，癌症治療是艱辛且漫長路程，中醫輔助治療能減緩療程副作用不適，提升生活品質。民眾有相關治療後遺症疑問，可至柳營奇美中醫部諮詢。

癌症治療常見各種嚴重副作用，中醫藥材針灸等輔助療法能緩解症狀、改善生活品質。記者周宗禎／攝影
癌症治療常見各種嚴重副作用，中醫藥材針灸等輔助療法能緩解症狀、改善生活品質。記者周宗禎／攝影

癌症治療 針灸 中醫

延伸閱讀

牛蒡助排便、降膽固醇，但糖尿病腎臟病不宜每天喝！中醫師推薦一道菜 降血脂一級棒

自稱中醫幫針灸 男趁隙性侵女伴的女兒

腹部腫大以為變胖！女子卵巢腫瘤重3公斤大如籃球

腹部腫大以為變胖 女子卵巢腫瘤重3公斤大如籃球

相關新聞

星宇空姐受訓甜美笑容紅到國外 獲選《衛報》最佳照片

英國媒體《衛報》20日以「撤離訓練與喬治亞服飾：周四最佳照片」為題，刊出一系列照片，其中星宇航空（STARLUX）空服員...

台灣高鐵邀旅客「共植美好」 贈3600株台灣原生種樹苗

明天是世界地球日，台灣高鐵與林務局合作，今天舉辦「共植美好」低碳永續行動，同步在高鐵桃園站、台中站及左營站發送各1200...

半導體博士生赴美求學夢險碎 想拿良民證 7罪刑不會留案底

俗稱「良民證」的刑事紀錄證明，別看一張A4紙大小的白紙，用途不大，補習班、保全、計程車，想要上工還得「一生清白」，但不只求職，出國也需要。高雄有專精半導體研發的學霸博士生要出國求學，卻在申請赴美前因為酒駕被抓，不僅拿不到良民證，美國求學夢恐毀，連國科會的研發補助，後來透過訴訟策略運用，爭取符合無須記載於良民證的7種刑事紀錄，只要不再犯罪就可圓夢。

422世界地球日「綠獎」徵件啟動 總獎金400萬元

明（4/22）是世界地球日，綠獎主辦單位「聯華電子」宣布第八屆徵件啟動，本屆總獎金新台幣400萬元，為國內環境保育相關獎項中獎金最高。延續去年轉型，本屆徵件分為「生態保育領域」與「綠色創新領域」兩大領域，包含環保意識的生態保育獎項「生態保育計畫獎助」、「青少年環境行動獎」，以及享有培育資源的「綠色創新獎」。期待在過去七年播下環保觀念的根基下，透過綠獎的轉型，扶植綠色新創積極找出解方。

癌症治療常見嚴重副作用 中醫輔助療法緩解改善生活

惡性腫瘤癌症蟬聯多年國人十大死因之首，人數仍持續上升中。患者面對救命治療手術、放、化療甚至免疫療法過程常出現極大不適症狀...

南投竹筍乾旱受創嚴重 林地、農地中央救助不同調

南投縣竹筍主要產地竹山鎮、鹿谷鄉因長期乾旱受損嚴重，南投縣政府會勘後，發函請農委會列入現金救助，農委會也在20日同意列入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦