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星宇空姐受訓甜美笑容紅到國外 獲選《衛報》最佳照片

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
星宇航空（STARLUX）空服員接受緊急降落訓練畫面獲選《衛報》封面照片刊於網站首頁。圖／取自衛報網站
星宇航空（STARLUX）空服員接受緊急降落訓練畫面獲選《衛報》封面照片刊於網站首頁。圖／取自衛報網站

英國媒體《衛報》20日以「撤離訓練與喬治亞服飾：周四最佳照片」為題，刊出一系列照片，其中星宇航空（STARLUX）空服員在公司總部接受緊急降落訓練甜美畫面獲選網站首頁封面照片。星宇航空表示，當天外媒前來採訪恰巧遇上新進空服員受訓，登上封面照的畫面為模擬空服員協助行動不便旅客逃生。

《路透社》20日釋出多張星宇航空空服員在桃園公司總部接受緊急降落訓練的照片，包括滑逃生充氣滑梯、泳池受訓、搭乘充氣艇、機上受訓等畫面，其中，2名空服員滑下逃生充氣滑梯時露出笑容的畫面獲選《衛報》「周四最佳照片」。

星宇航空表示，該公司定期都會針對新進空服員進行為期數個月訓練，12日恰巧適逢外媒《路透社》前來採訪拍攝，當天共有22名新進空服員接受緊急逃生訓練，包含水上逃生、路上逃生及機上講解等，登上封面照的畫面為模擬空服員協助行動不便旅客逃生。

空服員

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