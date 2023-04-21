星宇空姐受訓甜美笑容紅到國外 獲選《衛報》最佳照片

台灣美食相當著名，不少國際旅客來台都是為了享受各式美食。近期克羅埃西亞網站「美食地圖」公布評選的全球50大湯品，其中台灣的牛肉湯麵、火鍋都上榜，分別為第18、29名，分數都高達4.5分，牛肉湯儼然成為「台灣國湯」。此外，該評選第一名則為日本拉麵，網友也注意到「日本上榜的怎麼全都是拉麵？」

2023-04-21 12:07