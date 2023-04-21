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賞楓不用等到秋天 太平山莊紫葉槭盛開一片火紅

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
紫葉槭開花季為4到10月，民眾無須等到秋天就可到太平山欣賞楓紅。圖／羅東林管處提供
紫葉槭開花季為4到10月，民眾無須等到秋天就可到太平山欣賞楓紅。圖／羅東林管處提供

宜蘭太平山國家森林遊樂區內紫葉槭轉紅了！太平山莊中央階梯兩側，整排紫葉槭綻放紫紅色，沿著階梯信步而上，彷彿置身紅葉隧道中，想要賞楓的遊客無須等到秋天，現在到太平山也能欣賞楓紅美景。紫葉槭花季從4月持續到10月，入秋後才會落葉。

林務局羅東林管處指出，一般大眾所熟悉的紅色楓葉，是生長在平地的楓香與青楓，2樹種其實分屬不同的科別，楓香是金縷梅科，青楓是無患子科，前者葉子以3裂為主，後者則是5裂，紫葉槭與青楓同為槭樹類，葉片呈紫紅色。

羅東林管處推薦，遊客可以沿著太平山莊中央階梯向上，觀賞兩側的楓紅，晴朗時陽光透過葉片，更顯鮮豔火紅；起霧時槭葉藏在雲霧中，則有人間仙境的詩意。

太平山莊春季許多中高海拔植物陸續開花，除了紫葉槭，台灣特有種太平山櫻花也已盛開，沿區內宜專一線經過見晴懷古步道，通往翠峰景觀道路就能遠眺觀賞；景觀道路與檜木、鐵杉林步道旁，也有機會發現台灣杜鵑；此外還有台灣一葉蘭、水晶蘭等。

羅東林管處表示，民眾可以到太平山國家森林遊樂區官網下載「山顏花色」摺頁，依照色彩分類比對多達105種植物，賞花的同時也學習辨認不同的植物。

太平山春季許多中高海拔植物開花，如太平山櫻花。圖／羅東林管處提供
太平山春季許多中高海拔植物開花，如太平山櫻花。圖／羅東林管處提供
霧氣中的紫葉槭，彷彿人間仙境。圖／羅東林管處提供
霧氣中的紫葉槭，彷彿人間仙境。圖／羅東林管處提供
天氣晴朗時，陽光透過紫葉槭，更顯火紅。圖／羅東林管處提供
天氣晴朗時，陽光透過紫葉槭，更顯火紅。圖／羅東林管處提供

太平山 羅東 森林遊樂區

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