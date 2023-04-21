移工逃逸遞補期縮短 雇主：盼放寬重症家庭「照護零空窗」

立法院今三讀通過就業服務法第58條修法，未來雇主遇有移工行蹤不明時，產業雇主遞補新移工的等待期由6個月縮短為3個月；家庭看護移工的雇主從3個月縮短為1個月。另家庭看護移工與雇主合意轉換新雇主或工作，經勞動部廢止聘僱許可逾1個月未由新雇主接續聘僱，雇主也可直接申請遞補。對此，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕表示，盼政府能放寬讓失能、重症家庭「照護零空窗」。

勞動部說，為協助產業移工失聯後遞補等待期間的人力需求，勞動部將提供雇主客製化媒合服務，運用僱用獎助及就業獎勵等多項就業促進措施，服務雇主3個月內遞補等待期的人力需求；而家庭看護移工雇主，在1個月內遞補等待期內，勞動部將加強宣導使用長照2.0服務資源，被看護者如經縣市長期照顧管理中心評估為長照需要第2級以上者，均可申請長期照顧及喘息服務。

勞動部說明，新規定上路後，符合遞補資格條件的雇主，可在規定等待期間過後立即申請遞補，勞動部將配合明定申請遞補新移工的程序規定，特別是外籍家庭看護工失聯逾1個月，或是雇主與家庭看護移工雙方合意轉換經廢止聘僱許可逾1個月，兩種情形皆可申請遞補新移工，盡速補足所需人力缺口。勞動部預估修法後，約有3000名雇主可立即申請遞補新移工，其中家庭雇主約1000名，產業雇主約2000名。

張姮燕表示，縮短遞補等待期當然很開心，對長照家庭是很大的幫助，但對於照顧壓力沈重的重症、失能家庭來說，一天的空窗期都嫌多，希望政府能依照重症等級，放寬讓長照第7、第8集的重症家庭能享有「照護零空窗」。

她進一步指出，政府擔心零空窗會讓有心人士刻意頻繁引進移工，但這畢竟是少數個案，也有必要嚴懲，她相信大多數重症、失能家庭應不會有此惡意，政府或許可加入檢核機制防堵。另外，張姮燕說，縮短空窗期恐會加劇移工逃逸、黑工問題，建議政府雙管齊下，積極查緝失聯移工。