邀男神代言搶攻東南亞市場 目標年吸引25萬泰國客

交通部觀光局訂定今年600萬人次國際觀光客來台目標，第1季提前達標達108萬人次，其中以日、韓為大宗。觀光局表示，第2季訂定119萬人次目標，除了東北亞外，也鎖定占入境人次約25%的東南亞，這次更邀請泰國電視劇演員帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak，小名Boy ) 擔任年度觀光代言人，目標全年吸引25萬名泰國觀光客。

觀光局表示，今年第1季國際觀光客達108萬人次，其中以韓國14.3萬人次為大宗，緊接為日本13.5萬人次、美加11.3萬人次、馬來西亞10萬人次、越南9.4萬人次、泰國8.3萬人次；第2季目標為119萬人次，全年希望達600萬人次，其中東北亞及東南亞約各占25%。

觀光局近期陸續尋找重點市場代言人加速行銷，其中泰國疫情前2019年有41.3萬人次來台觀光，以20至39歲女性白領上班族占多數，這次邀請帕貢·查博里拉擔任年度觀光代言人，並來台走訪14處台灣旅遊勝地拍攝宣傳影片，目標希望全年吸引25萬名泰國觀光客。

帕貢·查博里拉表示，這是他第3次來台灣，最喜歡鳳梨酥、路邊小吃、珍珠奶茶，對麻辣口味的美食也印象深刻，景點部分有到訪阿里山等知名景點，有機會希望能到九份走走。這趟旅程充分感受到台灣人的熱情，很榮幸能擔任台灣觀光大使，回去後一定會把台灣的好推廣出去。

觀光局5月起也推出擴大吸引國際觀光客來台方案，自由行部份共推出50萬份5000元消費金，分為3年發放，預計今年發出25萬份、2024年15萬份與2025年10萬份。今年5月起入境台灣3天至90天的旅客，可於入境前至觀光局指定活動網頁或企業合作平台登錄參加抽獎，得獎者可在「電子票證」或「住宿折抵優惠券」擇一。電子票證單次使用上限為1500元，每日使用上限為3000元；住宿折抵優惠券發放1000元5張，限得獎本人使用，每張限折抵1次使用。