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台灣45處海洋保護區總體檢結果今公布 7處為「完全保護」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
富山漁業資源保育區寄居蟹保育解說。圖／讀者提供
富山漁業資源保育區寄居蟹保育解說。圖／讀者提供

為了守護海洋生態系的多樣化，台灣畫設海洋保護區，以避免人為破獲並設置禁捕區。海洋保育署今天公布首度全面性評估台灣45處海洋保護區管理成效，總體檢結果7處為「完全保護」、18處為「高度保護」、9處為「中度保護」、11處為「低度保護」。海保署強調，管理成效評估不是打分數，是為了更瞭解各類保護區的管理困境，作為改善策略參考。

海保署表示，7處「完全保護」的海洋保護區，是具管理計畫、定期生態調查監測、有完全禁漁區的海洋保護區，分別是野生動物保育法畫設的中華白海豚野生動物重要棲息環境；國家公園法畫設的墾丁國家公園、東沙環礁國家公園、澎湖南方四島國家公園；漁業法畫設的望海巷潮境海灣資源保育區、富山水產動植物繁殖保育區；文化資產保存法畫設的澎湖南海玄武岩自然保留區。

海保署說，低度保護類型，則屬人力經費短缺或在地關懷海洋資源程度較低的地方，此結果將做為未來加強合作，以及建立評鑑制度的依據。

海保署在2021年經由盤整國內外文獻、諮詢專家顧問，初步建立1套成效評估指標，並進行22處海洋保護區成效預評估；第2年（2022年）依檢核結果，輔以利害關係人訪談，調整評核指標為管理目標、生態調查、社會經濟、落實治理四大面向、30項指標項目，以完全、高度、中度、低度保護分類，全面性體檢45處海洋保護區管理成效，是全台灣第一套海洋保護區評估指標。

據了解，台灣至去年底計有47處海洋保護區，其中澎湖番仔石自然紀念物及澎湖西衛里熔岩池及火山頸，不適用評估架構。

海保署指出，2021年管理成效較低的石梯坪保育區，在海保署與當地的港口社區透過在地守護計畫，進行硨磲貝資源調查與巡守；而基隆市水產動植物繁殖保育區，透過與基隆市政府合作進行巡守工作，體檢成效提升。

另外，2023年選定地方已具有保育共識的七美、頭城2處海洋保護區共同研商改善方向，對於高度自主意願推動畫設海洋保護區的台東都蘭原住民部落，也將挹注資源深入合作，期能促成國內第一座原民社區自主推動的海洋保護區。

海保署署長黃向文表示，去（2022）年生物多樣性公約大會通過昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架的30X30目標，各國承諾至2030年實現至少30%的土地、內陸水域、沿海及海洋區域為保護區，以及全球30%的退化陸地與海洋生態系必須有效復育。

海保署也於平台會議提出「30x30」倡議傳達保護區願景目標，將持續執行海洋保護區成效評估、培育經營管理能力，以充實地方能量、提高在地守護意願，並且推動重要生態系海域調查、生態監測、強化法治規章、落實執法等整合工作，提升全台海洋保護區管理成效及在地認同。

七美漁業資源保育區的工作坊培訓當地巡守志工進行生態調查。圖／讀者提供
七美漁業資源保育區的工作坊培訓當地巡守志工進行生態調查。圖／讀者提供
花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會進行石梯坪海域硨磲貝調查。圖／讀者提供
花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會進行石梯坪海域硨磲貝調查。圖／讀者提供
澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區的海龜生態解說。圖／讀者提供
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保護區 澎湖 國家公園

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