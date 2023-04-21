HIMSS數位醫療指標 中國附醫獲選全球第3名智慧醫院受獎

智慧醫療漸漸成為主流，中國醫藥大學附設醫院獲「美國醫療資訊暨管理系統協會」（HIMSS）數位醫療指標評鑑全球第三名智慧醫院，由院長周德陽赴美受獎，並受邀闢「台灣論壇」，分享數位健康轉型拯救更多生命的經驗，吸引全球逾百專家參與。

HIMSS總部副主席皮爾斯（Andrew Pearce）前晚在HIMSS美國芝加哥總部，頒獎給中國附醫，由周德陽代表受獎。

皮爾斯表示，來自台灣的中國附醫在數位健康領域表現卓越，包括創建「智抗菌平台」在一小時內完成抗藥性預測性分析，搶救分秒必爭的敗血症病人，優異成果獲評審團高度肯定。中國附醫也是國科會「智慧醫療產學聯盟」專案重要成員，強強聯手獲肯定。

周德陽說，全球醫學最頂尖的美國科學家仍熱誠吸收包括台灣在內的智慧醫療佳績，中國附醫專家群更責無旁貸，將持續投入研發數位醫療科技，為提升全球人類的健康福祉大步邁進。

周德陽指出，中國附醫獲HIMSS年會邀請，闢台灣論壇，分享台灣的數位健康經驗，包括打擊院內感染的智能抗菌系統「智抗菌i.A.M.S平台」、遠距心肌梗塞AI輔助診斷系統「中台灣救心網」，以及視覺化數據掌握呼吸密碼「智護肺-智慧肺護守(ARDiTeX)」等三大數位平台 ，並與南韓三星醫院代表等國際專家交流。